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Posted 5 августа, 18:52

Published 5 августа, 18:52

Modified 5 августа, 18:54

Updated 5 августа, 18:54

Социальный объект и частный дом повреждены при атаках дронов в Белгородской области

Социальный объект и частный дом повреждены при атаках дронов в Белгородской области

5 августа 2024, 18:52
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Парковка
В Шебекинском городском округе в селе Муром и в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая выявили повреждения из-за атак беспилотников.

Два населённых пункта Белгородской области попали под атаки беспилотников. Пострадавших нет.

В Шебекинском городском округе в селе Муром беспилотник атаковал частный дом. Строение загорелось. Там выбило окна, повредило фасад и внутреннюю отделку.

В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе сдетонировал возле социального объекта. В здании выбиты окна, а на парковке осколками посекло ГАЗель.

Напомним, что ранее появились сообщения об обстреле в ещё нескольких населённых пунктах области. Также обошлось без пострадавших.

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