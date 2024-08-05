Социальный объект и частный дом повреждены при атаках дронов в Белгородской области

Posted 5 августа, 18:52
Published 5 августа, 18:52
Modified 5 августа, 18:54
Updated 5 августа, 18:54
Два населённых пункта Белгородской области попали под атаки беспилотников. Пострадавших нет.
В Шебекинском городском округе в селе Муром беспилотник атаковал частный дом. Строение загорелось. Там выбило окна, повредило фасад и внутреннюю отделку.
В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе сдетонировал возле социального объекта. В здании выбиты окна, а на парковке осколками посекло ГАЗель.
Напомним, что ранее появились сообщения об обстреле в ещё нескольких населённых пунктах области. Также обошлось без пострадавших.