Сладкий выбор: несколько хитростей для выбора самого спелого арбуза

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
На первом этапе следует удостовериться в целостности кожуры. Она не должна иметь трещин, проколов и даже вмятин, потому что в этих местах арбуз может начать загнивать.
Если вы выбираете астраханский арбуз, обратите внимание на полоски — они должны быть четко выраженными и контрастными. По цвету кожуры других сортов арбуза нельзя точно определить степень их созревания. В этом случае рекомендуется рассмотреть «щечку»: на участке соприкосновения плода с землей есть пятно, которое должно иметь небольшой размер и желтую окраску, сообщает newia.ru.
Люди, имеющие хороший слух, при выборе арбузов могут применить метод простукивания. По информации, озвученной директором селекционно-семеноводческого предприятия «Мастер семя», кандидатом сельхознаук Артемом Соколовым, плод, который при простукивании громко звенит, незрелый. Звук перезревшего арбуза, напротив, очень глухой. Хорошим будет плод, который издает умеренно звонкий звук, как будто возвращающийся обратно.
Многие верят в то, что хвостик спелого арбуза обязательно должен быть сухим. Но это совсем не так. Хвостик сохраняет свежесть примерно неделю после уборки плодов, после чего высыхает. Арбузы с невысохшим хвостиком просто собраны с бахчи меньше недели назад, они свежие и вполне могут быть спелыми и сладкими.
Созревшие арбузы разных сортов могут весить и 5 кг, и все 20. Что можно сказать точно, так это то, что спелый плод почти всегда выглядит более тяжелым, чем он есть. При выборе рекомендуется отдавать предпочтение плодам среднего размера.
В России арбузы и дыни достигают зрелости к июлю-августу, а самые вкусные плоды продают до середины сентября.