Сладкий выбор: несколько хитростей для выбора самого спелого арбуза

Многие верят в то, что хвостик спелого арбуза обязательно должен быть сухим. Но это совсем не так. Хвостик сохраняет свежесть примерно неделю после уборки плодов, после чего высыхает. Арбузы с невысохшим хвостиком просто собраны с бахчи меньше недели назад, они свежие и вполне могут быть спелыми и сладкими.