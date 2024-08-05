Сельское хозяйство и несколько домов попали под обстрел в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Сразу три населённых пункта Белгородской области попали под атаки беспилотников. Пострадавших нет.
В Грайворонском городском округе в селе Пороз беспилотник сбросил три взрывных устройства. В одном частном доме разрушена крыша пристройки дома, пробита дверь надворной постройки, также повреждена теплица. Осколками посечен легковой автомобиль. В селе Мокрая Орловка разрушена крыша нежилого частного дома из-за атаки дрона.
В Краснояружском районе между селами Илёк-Пеньковка и Вязовое БПЛА сбросил боеприпас. Повреждения получил трактор на территории крестьянского хозяйства, пробиты моторный отсек и кабина.