Седьмой за сутки мирный житель пострадал от атак ВСУ в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Два беспилотника атаковали ехавшие по дороге два легковых и один грузовой автомобили. Пострадал мирный житель. Водителю медики диагностировали баротравму. От госпитализации мужчина отказался, вся необходимая помощь ему была оказана на месте.
Легковые авто посекло осколками, а вот грузовой транспорт пострадал сильно — повреждения получили кузов и кабина.
Ещё один беспилотник атаковал село Муром Шебекинского городского округа. В одном из строений сельхозпредприятия возник пожар, он уже потушен.
Возгорание из-за атаки FPV-дронов произошло и в селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района. В двух двухквартирных домах прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали огонь.
Кроме того, в поселке Майский во время последней ракетной опасности силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Осколками посекло семь машин.
На данный момент данные о последствиях на земле ещё уточняются.
Напомним, что при утреннем обстреле Шебекино пострадали двое мирных жителей. Ещё четыре человека ранены из-за атак беспилотников.