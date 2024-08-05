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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Водитель пострадал из-за атаки украинских БПЛА на Белгородскую область

Седьмой за сутки мирный житель пострадал от атак ВСУ в Белгородской области

5 августа 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney

Водитель пострадал из-за атаки украинских БПЛА на Белгородскую область

Очередная атака ВСУ на Белгородскую область. Под удар попали несколько населённых пунктов. Пострадал мирный житель, повреждено несколько транспортных средств.

Два беспилотника атаковали ехавшие по дороге два легковых и один грузовой автомобили. Пострадал мирный житель. Водителю медики диагностировали баротравму. От госпитализации мужчина отказался, вся необходимая помощь ему была оказана на месте.

Легковые авто посекло осколками, а вот грузовой транспорт пострадал сильно — повреждения получили кузов и кабина.

Ещё один беспилотник атаковал село Муром Шебекинского городского округа. В одном из строений сельхозпредприятия возник пожар, он уже потушен.

Возгорание из-за атаки FPV-дронов произошло и в селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района. В двух двухквартирных домах прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали огонь.

Кроме того, в поселке Майский во время последней ракетной опасности силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Осколками посекло семь машин.

На данный момент данные о последствиях на земле ещё уточняются.

Напомним, что при утреннем обстреле Шебекино пострадали двое мирных жителей. Ещё четыре человека ранены из-за атак беспилотников.

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