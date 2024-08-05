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Posted 5 августа, 11:44

Published 5 августа, 11:44

Modified 5 августа, 11:44

Updated 5 августа, 11:44

«Салют» в ударе: белгородская команда вырвала победу у «Спартака»

5 августа 2024, 11:44

Белгородский «Салют» обыграл тамбовский «Спартак» со счётом 2:1

Сюжет
Футбол
На матче в Старом Осколе белгородский футбольный клуб «Салют» показал отличную игру и одержал вторую подряд победу во Второй лиге Б. В 17-м туре команда обыграла тамбовский «Спартак», забив два мяча против одного, сообщили в пресс-службе клуба.

На стадионе «Спартак» в Старом Осколе прошёл матч LEON-Второй лиги Б. В нём белгородский «Салют» встретился с тамбовским «Спартаком». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу белгородской команды.

В первом тайме полузащитник Николай Бояркин забил мяч в ворота соперников на шестой минуте. Тамбовчане смогли сравнять счёт — на 37-й минуте нападающий Андрей Часовских отправил мяч в сетку ворот «Салюта». Но другой белгородский полузащитник Александр Канищев обеспечил победу своей команде на 59-й минуте игры.

Предыдущий матч для «Салюта» также оказался успешным. Белгородцы обыграли команду «Композит» из Павловского Посада со счётом 4:2. Главный тренер футбольного клуба отметил, что концовка матча получилась нервной.

Нервная концовка: главный тренер белгородского «Салюта» — о победе на последнем матче
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