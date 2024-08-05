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Белгородский дуб занял второе место в конкурсе «Российское дерево года»

Редкодуб из Белгородской области вошёл в тройку лучших на престижном конкурсе

5 августа 2024, 16:46
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский дуб занял второе место в конкурсе «Российское дерево года»

Конкурс проводится ежегодно и охватывает деревья по всей России. В этом году в голосовании участвовали 74 претендента. Подробности сообщили в официальной группе ВК минприроды Белгородской области.

На сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» завершилось голосование, в рамках которого дуб из Белгородской области занял второе место. Дерево находится в селе Старый Редкодуб Большовского сельского поселения Красненского района.

Всего в голосовании этого года участвовало 74 дерева. За белгородский дуб высотой свыше 30 метров проголосовали 9739 человек. Ему насчитывается более 300 лет. Осенью 2015 года дуб со статусом «Памятник живой природы» внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Отметим, что конкурс «Российское дерево года» проводится ежегодно на протяжении семи лет. В 2017 году первое место занял дуб из села Дубовое Белгородского района, а в 2023 году второе место отдали «Панскому дубу» из Шебекинского округа.

Дуб из Красненского районаДуб из Красненского района
Дуб из Красненского района
Фото: официальная группа ВК минприроды Белгородской области
Шебекинские дубы вырастут в Карелии
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Голосование#Дуб#Минприроды#Белгород
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