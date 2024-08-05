Редкодуб из Белгородской области вошёл в тройку лучших на престижном конкурсе

Всего в голосовании этого года участвовало 74 дерева. За белгородский дуб высотой свыше 30 метров проголосовали 9739 человек. Ему насчитывается более 300 лет. Осенью 2015 года дуб со статусом «Памятник живой природы» внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.