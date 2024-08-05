Редкодуб из Белгородской области вошёл в тройку лучших на престижном конкурсе

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
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Updated Сегодня, 16:46
На сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» завершилось голосование, в рамках которого дуб из Белгородской области занял второе место. Дерево находится в селе Старый Редкодуб Большовского сельского поселения Красненского района.
Всего в голосовании этого года участвовало 74 дерева. За белгородский дуб высотой свыше 30 метров проголосовали 9739 человек. Ему насчитывается более 300 лет. Осенью 2015 года дуб со статусом «Памятник живой природы» внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.
Отметим, что конкурс «Российское дерево года» проводится ежегодно на протяжении семи лет. В 2017 году первое место занял дуб из села Дубовое Белгородского района, а в 2023 году второе место отдали «Панскому дубу» из Шебекинского округа.