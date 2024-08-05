«Победа сегодняшнего дня уже близка»: первые лица поздравляют белгородцев

Председатель горсовета Вадим Радченко вспомнил, как тяжело пришлось Белгороду во времена оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Тогда город пришлось полностью восстанавливать после боёв, потому что он превратился в груду развалин. Были разрушены и пострадали мосты через Везёлку и Северский Донец, железнодорожный вокзал, комбинаты и заводы, электростанция и водопровод.