«Победа сегодняшнего дня уже близка»: первые лица поздравляют белгородцев

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
5 августа 2024 года отмечается 81-я годовщина освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Жители столицы региона получают поздравления от первых лиц.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал не забывать подвигов предков и помнить о военных, которые уже третий год защищают регион от атак на мирное население.
Также глава региона пообещал, что вместе белгородцы восстановят все разрушения, преодолеют выпавшие на их долю испытания и сделают Белгород ещё красивее. Губернатор добавил, что «победа сегодняшнего дня уже близка».
«Эту дату освобождения мы отмечаем своими сердцами. Признаёмся в любви к великому городу на меловых холмах. В мирное время жители всегда дарили Белгороду восхищение и улыбки. А сегодня каждый отдаёт ему своё мужество, стойкость и силу духа», — говорится в поздравлении Вячеслава Гладкова в соцсети.
Поздравил жителей и мэр Белгорода — Валентин Демидов. Глава городской администрации был краток: пожелал жителям здоровья и мирного неба над головой.
Председатель горсовета Вадим Радченко вспомнил, как тяжело пришлось Белгороду во времена оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Тогда город пришлось полностью восстанавливать после боёв, потому что он превратился в груду развалин. Были разрушены и пострадали мосты через Везёлку и Северский Донец, железнодорожный вокзал, комбинаты и заводы, электростанция и водопровод.
5 августа — эта дата в сердце каждого жителя, в этот день город начал новую жизнь. Дух белгородцев было не сломить, и ударными темпами город стали восстанавливать. Сегодня жители города вновь показывают силу духа, сплочённости и единства».
Вадим Радченко
Он также пожелал всем жителям стойкости и уверенности в завтрашнем дне в эти сложные времена, а Белгороду — процветания, развития и светлого будущего.