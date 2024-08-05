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Белгород

«Победа сегодняшнего дня уже близка»: первые лица поздравляют белгородцев

5 августа 2024, 07:02
Фото: Артём Черненко / bel.ru
Белгород

Первые лица города и региона поздравляют с Днём освобождения Белгорода

В день 81-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков губернатор Вячеслав Гладков, мэр Валентин Демидов и председатель горсовета Вадим Радченко поздравляют горожан. Они пожелали белгородцам оставаться стойкими, а городу — светлого будущего.

5 августа 2024 года отмечается 81-я годовщина освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Жители столицы региона получают поздравления от первых лиц.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал не забывать подвигов предков и помнить о военных, которые уже третий год защищают регион от атак на мирное население.

Также глава региона пообещал, что вместе белгородцы восстановят все разрушения, преодолеют выпавшие на их долю испытания и сделают Белгород ещё красивее. Губернатор добавил, что «победа сегодняшнего дня уже близка».

«Эту дату освобождения мы отмечаем своими сердцами. Признаёмся в любви к великому городу на меловых холмах. В мирное время жители всегда дарили Белгороду восхищение и улыбки. А сегодня каждый отдаёт ему своё мужество, стойкость и силу духа», — говорится в поздравлении Вячеслава Гладкова в соцсети.

Поздравил жителей и мэр Белгорода — Валентин Демидов. Глава городской администрации был краток: пожелал жителям здоровья и мирного неба над головой.

Председатель горсовета Вадим Радченко вспомнил, как тяжело пришлось Белгороду во времена оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Тогда город пришлось полностью восстанавливать после боёв, потому что он превратился в груду развалин. Были разрушены и пострадали мосты через Везёлку и Северский Донец, железнодорожный вокзал, комбинаты и заводы, электростанция и водопровод.

5 августа — эта дата в сердце каждого жителя, в этот день город начал новую жизнь. Дух белгородцев было не сломить, и ударными темпами город стали восстанавливать. Сегодня жители города вновь показывают силу духа, сплочённости и единства».
Вадим Радченко

Он также пожелал всем жителям стойкости и уверенности в завтрашнем дне в эти сложные времена, а Белгороду — процветания, развития и светлого будущего.

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