Ожидать ли полной блокировки YouTube и почему проблемы с доступом начались сейчас?

Эксперты говорят, что не сам контент вызывает проблемы, а тот факт, что YouTube является крупной медийной платформой с огромной аудиторией. В индустрии считают, что время для блокировки было выбрано не случайно. Ранее оппозиционеры после обмена заключёнными дали пресс-конференцию после возвращения. Трансляцию вело несколько каналов YouTube, которые можно было легко просмотреть и в России.