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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

YouTube

Ожидать ли полной блокировки YouTube и почему проблемы с доступом начались сейчас?

5 августа 2024, 11:08
Фото: 1MI
YouTube

Провайдеры в России начали блокировку YouTube

Ограничение доступа к YouTube в России не произошло одномоментно. Специалисты утверждают, что поставщики интернет-услуг тем не менее получили указание от Роскомнадзора о начале блокировки, пишут «Новые известия».

Тем не менее технология dpi (Deep packet inspection — технология проверки сетевых пакетов по их содержимому с целью регулирования и фильтрации трафика) не проникла во все сети.

Крупные провайдеры — Ростелеком, «Билайн», МТС — заранее установили оборудование для контроля и ограничения данных на всех точках доступа. На мелких сетях YouTube пока работает нормально.

Источник издания, хорошо разбирающийся в структуре сетей и их административном регулировании, сообщил, что провайдеры уже получили приказ от Центра мониторинга (ЦМУ ССОП) по установке специального оборудования.

Тем не менее эксперты сомневаются в полной блокировке. Подтверждает это и депутат Хинштейн. Однако около 70% контента будет заблокировано. Этого достаточно, чтобы усложнить использование платформы как для создателей контента и каналов, так и для зрителей.

В то же время каждый день в России 96 миллионов пользователей смотрят разнообразные видеоролики на американской платформе. В российском сегменте YouTube самый популярный контент — мультфильмы. Теперь детям и их родителям придётся искать альтернативные платформы для просмотра «Маши и медведя» или «Синего трактора».

Эксперты говорят, что не сам контент вызывает проблемы, а тот факт, что YouTube является крупной медийной платформой с огромной аудиторией. В индустрии считают, что время для блокировки было выбрано не случайно. Ранее оппозиционеры после обмена заключёнными дали пресс-конференцию после возвращения. Трансляцию вело несколько каналов YouTube, которые можно было легко просмотреть и в России.

С точки зрения изоляции от мировых источников информации, блокировка YouTube — серьёзный шаг. Китай разработал свою собственную платформу передачи данных WeChat. Россия же отсекает все иностранные источники информации.

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#Общество#Россия#Блокировка#Youtube
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