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ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, есть погибшая и раненые

Один человек погиб, ещё пятеро ранены: в белгородском приграничье всё ещё неспокойно

5 августа 2024, 06:24
Фото: 1MI

ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, есть погибшая и раненые

Регион подвергся обстрелам и атакам беспилотников. Пострадали пятеро мирных жителей, четверо из них — в Шебекинском горокруге. Погибла женщина. Кроме того, зафиксированы разрушения на земле.
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Обстрел

ВСУ в период с утра 4 августа по утро 5 августа атаковали пять приграничных районов Белгородской области. Есть жертва, раненые и разрушения на земле.

Погибла 75-летняя жительница Шебекино. В окно её квартиры влетел дрон, там же он взорвался. Женщина скончалась до приезда медиков.

Ранены пятеро мирных жителей, четверо из них — при обстрелах в Шебекинском горокруге. Всех уже отпустили на амбулаторное лечение.

Ещё один мирный житель пострадал в результате атаки FPV-дрона в Белгородском районе. Мужчина был за рулём автомобиля, на который пришёлся удар. Водителя тоже отпустили долечиваться домой.

Большая часть разрушений после атак ВСУ зафиксирована в Шебекинском горокруге. Их выявили в восьми многоквартирных и пяти частных домах, двух социальных объектах. Повреждены автобус и восемь легковых автомобилей, четыре из них полностью сгорели. Кроме того, задело линию газоснабжения.

В Белгородском районе за сутки в результате обстрелов и атак БПЛА повреждены здание сельхозпредприятия и три автомобиля. В Валуйском горокруге после удара беспилотника повреждён забор частного дома.

За сутки под ударом также были Грайворонский горокруг и Волоконовский район, однако последствий на земле здесь не зафиксировали.

За час обстрелов Шебекино ранения получили два мирных жителя
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