Один человек погиб, ещё пятеро ранены: в белгородском приграничье всё ещё неспокойно

Большая часть разрушений после атак ВСУ зафиксирована в Шебекинском горокруге. Их выявили в восьми многоквартирных и пяти частных домах, двух социальных объектах. Повреждены автобус и восемь легковых автомобилей, четыре из них полностью сгорели. Кроме того, задело линию газоснабжения.