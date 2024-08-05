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Бензин

На среднюю зарплату белгородца можно купить 983 литра бензина

5 августа 2024, 07:51
Фото: 1MI
Бензин

Белгородская область заняла 47-е место в рейтинге по доступности бензина

Насколько дорогое топливо в Белгородской области? РИА «Новости» составило рейтинг российских регионов по доступности топлива на основе данных марки АИ-92 и средней зарплаты жителей. Белгородская область вошла только в топ-50. С начала года цена на бензин здесь выросла больше, чем по стране.
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Белгородская область заняла 47-е место в рейтинге по доступности бензина. Здесь на среднюю зарплату житель региона в месяц может купить 983 литра. Стоимость литра бензина в Белгородской области выше, чем в среднем по стране — 52,03 рубля. С начала года цена также выросла на 2,9%.

В Центральном Черноземье доступнее бензин оказался в соседней Курской области, которая заняла 45-е место в рейтинге. Куряне могут купить 990 литров на среднюю зарплату. Средняя стоимость бензина АИ-92 в соседнем регионе — 50,34 рубля (+2,2% с начала года).

Что касается остальных соседей Белгородчины по ЦЧР, то Липецкая область расположилась в рейтинге на 48-й строчке. На среднюю зарплату там можно купить 982 литра бензина АИ-92. Воронежская область заняла 54-е место (952 литра), а Тамбовская — 74-е (814 литров).

В среднем по стране на свою зарплату россиянин может приобрести в месяц 1334 литра бензина АИ-92. Стоимость одного литра составляет 51,69 рубля, а с начала 2024 года цена выросла на 2,8%.

Напомним, недавно стало известно, что Министерство энергетики Российской Федерации запретило нефтяным компаниям экспортировать бензин до ноября 2024 года. Власти надеются, что это остановит рост цен. Но эксперты считают, что это лишь временная мера.

Что будет с ценами на бензин после запрета от Минэнерго?
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