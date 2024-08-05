На среднюю зарплату белгородца можно купить 983 литра бензина

Белгородская область заняла 47-е место в рейтинге по доступности бензина. Здесь на среднюю зарплату житель региона в месяц может купить 983 литра. Стоимость литра бензина в Белгородской области выше, чем в среднем по стране — 52,03 рубля. С начала года цена также выросла на 2,9%.