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Младенец

Минздрав: в Белгородской области нет банков спермы и яйцеклеток

5 августа 2024, 11:25
Фото: 1MI
Младенец

183 белгородца воспользовались услугой криоконсервации

Как сообщили в минздраве «Открытому Белгороду», в области на данный момент нет собственных банков спермы и яйцеклеток. Но белгородцы могут стать родителями и другими способами, например, с помощью процедуры ЭКО. Также жителям доступна криоконсервация биоматериалов.

После того как Павел Дуров, создатель «ВКонтакте» и Telegram, рассказал о том, что у него есть более 100 биологических детей, рождённых благодаря сдаче донорской спермы, в России резко вырос спрос на данный вид донорства.

Белгородцам, к сожалению, «собрать свою футбольную команду» получится только самостоятельно — в регионе просто нет банков спермы и яйцеклеток. Биоматериалы приходится закупать из других регионов, в частности — из Нижнего Новгорода.

Донорскую сперму используют в процедуре ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). За последние четыре года в Белгородской области было проведено 6258 таких процедур.

Также в 2010 году белгородцам стала доступна криоконсервация биоматериалов. С 2020 года этой услугой воспользовались 183 человека — 167 мужчин и 16 женщин. Услуга платная и предоставляется на базе перинатального центра областной больницы.

Для проведения процедуры необходимо пройти обследование, включая спермограмму для мужчин, исследование крови на гепатиты, ВИЧ и сифилис, а также на ИППП и другие инфекции.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Медицина#Новости Белгорода#ЭКО#Белгород#Павел дуров#Донорство спермы#Репродуктивная медицина
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