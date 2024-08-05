Минздрав: в Белгородской области нет банков спермы и яйцеклеток

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
После того как Павел Дуров, создатель «ВКонтакте» и Telegram, рассказал о том, что у него есть более 100 биологических детей, рождённых благодаря сдаче донорской спермы, в России резко вырос спрос на данный вид донорства.
Белгородцам, к сожалению, «собрать свою футбольную команду» получится только самостоятельно — в регионе просто нет банков спермы и яйцеклеток. Биоматериалы приходится закупать из других регионов, в частности — из Нижнего Новгорода.
Донорскую сперму используют в процедуре ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). За последние четыре года в Белгородской области было проведено 6258 таких процедур.
Также в 2010 году белгородцам стала доступна криоконсервация биоматериалов. С 2020 года этой услугой воспользовались 183 человека — 167 мужчин и 16 женщин. Услуга платная и предоставляется на базе перинатального центра областной больницы.
Для проведения процедуры необходимо пройти обследование, включая спермограмму для мужчин, исследование крови на гепатиты, ВИЧ и сифилис, а также на ИППП и другие инфекции.