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Санаторий

Металлоинвест направил 5 млн рублей на создание доступной среды в детском санатории

5 августа 2024, 13:02
Фото: ОЭМК
Санаторий
При поддержке Металлоинвеста в старооскольском детском санатории «Надежда» выполнен комплекс ремонтно-строительных работ для обеспечения доступной среды для инвалидов.

Строители отремонтировали зал лечебной физкультуры, входную группу и лестницы в отделении медицинской реабилитации: расширены дверные проёмы, установлен пандус, электроподъёмник, стены украшены яркими детскими рисунками.

Стоимость работ составила 5 млн рублей. Средства выделены Металлоинвестом в рамках Программы мероприятий социально-экономического партнерства с правительством Белгородской области.

«Ежегодно у нас проходят лечение более трёхсот ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Поэтому создание безбарьерной среды — это действительно ощутимая и долгожданная помощь, — рассказала и. о. главного врача санатория для детей „Надежда“ Елена Львова. — Большое спасибо Металлоинвесту за поддержку от лица наших пациентов, их родителей и персонала учреждения».
«Повышение доступности качественной медицины для жителей города и в особенности создание условий для сохранения и укрепления здоровья юных старооскольцев является для Металлоинвеста одним из приоритетных направлений социальных инвестиций, — прокомментировала директор по социальным вопросам Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Ирина Дружинина. — Мы видим, что благодаря этой работе в этой сфере происходят важные изменения».
Здоровье детейЗдоровье детей
Здоровье детейЗдоровье детей
Здоровье детей
Фото: ОЭМК
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