«Интеррос» и «Роза Хутор» создали горный курорт в Roblox

Posted 5 августа, 14:38
Published 5 августа, 14:38
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Это довольно значимый шаг для российских курортов — они осваивают новый формат коммуникации с туристами. При этом виртуальное общение привлекает в первую очередь молодых людей, являющихся целевой аудиторией горнолыжных курортов. В будущем в онлайн-версии курорта можно будет устраивать виртуальные ивенты и не только, пишет kp.ru.
Играя на платформе Roblox в новой локации, можно получить реальный отпуск. Первый, кто наберёт 5 млн игровых монет, станет счастливым обладателем сертификата на проведение выходных на реальном курорте «Роза Хутор».
Кроме уже известных туристических объектов на платформе есть и те, которые только будут открываться. При этом их смогут увидеть не только россияне, но и граждане других стран. В настоящее время в Roblox создано 4,6 млрд учетных записей.
Инвестор курорта «Роза Хутор» — «Интеррос» — не новичок в объединении реального и виртуального миров. Так, в 2024 году компания стала спонсором фиджитал-турнира «Игры будущего», а в прошлом году выпустила проект «Цифровое искусство». В рамках последнего были токенизированы шедевры Эрмитажа.
Сообщается, что разработчиком выступило агентство DVOR Metamarketing Agency, уже имеющее опыт реализации подобных проектов.
Руководитель направления медиакоммуникаций «Интерроса» Марина Громченко отметила, что в данном проекте удалось объединить проекты развития территорий и высокие технологии.
«И пусть метавселенная — это виртуальный мир, но уже сегодня в нем обитают сотни миллионов вполне реальных пользователей со всех уголков земли, для которых знакомство с жемчужиной горного кластера Сочи курортом „Роза Хутор“ — это и новые идеи для отдыха, и представление о красоте нашей страны», — заявила Громченко.