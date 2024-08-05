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Posted 5 августа, 14:38

Published 5 августа, 14:38

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

«Интеррос» и «Роза Хутор» создали горный курорт в Roblox

«Интеррос» и «Роза Хутор» создали горный курорт в Roblox

5 августа 2024, 14:38
Фото: Пресс-служба «Роза Хутор»
«Интеррос» и «Роза Хутор» в честь юбилея сочинской Олимпиады представили в Roblox карту курорта. До этого на платформе появились виртуальные пространства торговых сетей и даже «Союзмультфильма».

Это довольно значимый шаг для российских курортов — они осваивают новый формат коммуникации с туристами. При этом виртуальное общение привлекает в первую очередь молодых людей, являющихся целевой аудиторией горнолыжных курортов. В будущем в онлайн-версии курорта можно будет устраивать виртуальные ивенты и не только, пишет kp.ru.

Играя на платформе Roblox в новой локации, можно получить реальный отпуск. Первый, кто наберёт 5 млн игровых монет, станет счастливым обладателем сертификата на проведение выходных на реальном курорте «Роза Хутор».

Кроме уже известных туристических объектов на платформе есть и те, которые только будут открываться. При этом их смогут увидеть не только россияне, но и граждане других стран. В настоящее время в Roblox создано 4,6 млрд учетных записей.

Инвестор курорта «Роза Хутор» — «Интеррос» — не новичок в объединении реального и виртуального миров. Так, в 2024 году компания стала спонсором фиджитал-турнира «Игры будущего», а в прошлом году выпустила проект «Цифровое искусство». В рамках последнего были токенизированы шедевры Эрмитажа.

Сообщается, что разработчиком выступило агентство DVOR Metamarketing Agency, уже имеющее опыт реализации подобных проектов.

Руководитель направления медиакоммуникаций «Интерроса» Марина Громченко отметила, что в данном проекте удалось объединить проекты развития территорий и высокие технологии.

«И пусть метавселенная — это виртуальный мир, но уже сегодня в нем обитают сотни миллионов вполне реальных пользователей со всех уголков земли, для которых знакомство с жемчужиной горного кластера Сочи курортом „Роза Хутор“ — это и новые идеи для отдыха, и представление о красоте нашей страны», — заявила Громченко.

#Общество
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