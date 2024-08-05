Интеграция продолжается

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
«Клиенты „Открытия“ стали участниками крупнейшего объединения системно значимых банков России. Каждый день к нам переходит 20 тысяч человек, а уже сегодня почти половина всех активных клиентов „Открытия“ обслуживается в ВТБ», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. Всего в 2024 году в ходе интеграции объединятся с ВТБ более 250 офисов «Открытия».
*В ходе интеграции за 2023–2024 гг. в ВТБ перешли более 1,6 млн розничных клиентов «Открытия». Из них новые клиенты для ВТБ — 1 млн человек, остальные — действующие клиенты одновременно ВТБ и «Открытия».