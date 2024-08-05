Интеграция продолжается

В ходе объединения двух банков в ВТБ перешли более 1,6* млн активных розничных клиентов «Открытия». Большая часть — свыше 800 тысяч — воспользовалась онлайн-переходом. В настоящее время в ВТБ уже переведено порядка 80% кредитного портфеля «Открытия» и две трети портфеля сбережений.

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