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Published Сегодня, 14:30

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Updated Сегодня, 14:32

Интеграция банков ВТБ и «Открытие»

Интеграция продолжается

5 августа 2024, 14:30
Фото: ВТБ
Интеграция банков ВТБ и «Открытие»
В ходе объединения двух банков в ВТБ перешли более 1,6* млн активных розничных клиентов «Открытия». Большая часть — свыше 800 тысяч — воспользовалась онлайн-переходом. В настоящее время в ВТБ уже переведено порядка 80% кредитного портфеля «Открытия» и две трети портфеля сбережений.

Финальное объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Клиенты „Открытия“ стали участниками крупнейшего объединения системно значимых банков России. Каждый день к нам переходит 20 тысяч человек, а уже сегодня почти половина всех активных клиентов „Открытия“ обслуживается в ВТБ», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. Всего в 2024 году в ходе интеграции объединятся с ВТБ более 250 офисов «Открытия».

*В ходе интеграции за 2023–2024 гг. в ВТБ перешли более 1,6 млн розничных клиентов «Открытия». Из них новые клиенты для ВТБ — 1 млн человек, остальные — действующие клиенты одновременно ВТБ и «Открытия».

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