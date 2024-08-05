Дресс-код белгородских артистов после скандала с Бузовой проверяют на нравственность

Министерство культуры Российской Федерации не стало устанавливать конкретные требования к одежде артистов, но потребовало при составлении репертуара уделять особое внимание внешнему виду выступающих, особенно если мероприятия проводятся на государственных или муниципальных площадках. По мнению властей, это необходимо для того, чтобы сценические номера соответствовали морально-этическим нормам.