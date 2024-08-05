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Певица, фото тематическое

Дресс-код белгородских артистов после скандала с Бузовой проверяют на нравственность

5 августа 2024, 08:19
Фото: 1MI
Певица, фото тематическое

Белгородская область поддержала идею Минкульта о проверке внешнего вида певцов

После скандального выступления Ольги Бузовой в Уфе депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести обязательный дресс-код для артистов. Теперь и в Белгородской области выступающих контролируют на репетициях, чтобы сценические номера соответствовали общественным нормам, сообщили «Известия».

После скандального выступления Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей, когда она вышла на сцену в откровенном наряде, депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести обязательный дресс-код для артистов.

Министерство культуры Российской Федерации не стало устанавливать конкретные требования к одежде артистов, но потребовало при составлении репертуара уделять особое внимание внешнему виду выступающих, особенно если мероприятия проводятся на государственных или муниципальных площадках. По мнению властей, это необходимо для того, чтобы сценические номера соответствовали морально-этическим нормам.

Белгородская область стала одним из как минимум 12 регионов, где эти требования были приняты. Теперь ответственные лица посещают здесь генеральные репетиции, чтобы контролировать соблюдение общественных норм певцами.

Наказывать артистов за несоблюдение требований, по мнению Ирины Филатовой, не стоит. Но если они не захотят им следовать, певцов просто не должны допускать до выступления.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Культура#Новости Белгорода#Мероприятия#Артисты#Белгород#Дресс-код#Ольга Бузова
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