Число пострадавших белгородцев растёт: из-за атак ВСУ ранены ещё пять мирных жителей

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Ещё пятеро мирных жителей пострадали в Шебекинском горокруге после атак ВСУ. Одного мужчину ранило после утреннего обстрела, он сам обратился к врачам за помощью.
Второй мирный житель пострадал, когда ВСУ атаковали беспилотником грузовик на трассе. У мужчины — осколочные ранения головы, рук и ног. В больницу его доставили бойцы самообороны. Сам грузовик загорелся после атаки.
Ещё трое мирных жителей пострадали в Нежеголи после атаки беспилотников. Мужчина и женщина получили баротравмы, ещё один мужчина — осколочное ранение поясницы. Пострадавших везут в больницу.
В Нежеголи после атак БПЛА повреждены частный дом, линия электропередачи, «Газель» и легковой автомобиль.
Напомним, что при утреннем обстреле Шебекино пострадала ещё одна мирная жительница. Также под ударом ВСУ сегодня были Борисовский и Краснояружский районы.