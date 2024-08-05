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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг Белгородской области

Число пострадавших белгородцев растёт: из-за атак ВСУ ранены ещё пять мирных жителей

5 августа 2024, 10:52
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг Белгородской области

Пять человек пострадали из-за атак ВСУ на Шебекинский горокруг

Один человек пострадал после утреннего обстрела, второй ранен из-за атаки беспилотника на грузовик. Также травмы получили ещё трое мирных жителей. Есть разрушения.
Сюжет
Обстрел

Ещё пятеро мирных жителей пострадали в Шебекинском горокруге после атак ВСУ. Одного мужчину ранило после утреннего обстрела, он сам обратился к врачам за помощью.

Второй мирный житель пострадал, когда ВСУ атаковали беспилотником грузовик на трассе. У мужчины — осколочные ранения головы, рук и ног. В больницу его доставили бойцы самообороны. Сам грузовик загорелся после атаки.

Ещё трое мирных жителей пострадали в Нежеголи после атаки беспилотников. Мужчина и женщина получили баротравмы, ещё один мужчина — осколочное ранение поясницы. Пострадавших везут в больницу.

В Нежеголи после атак БПЛА повреждены частный дом, линия электропередачи, «Газель» и легковой автомобиль.

Напомним, что при утреннем обстреле Шебекино пострадала ещё одна мирная жительница. Также под ударом ВСУ сегодня были Борисовский и Краснояружский районы.

Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг Белгородской областиПоследствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг Белгородской области
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг Белгородской областиПоследствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг Белгородской области
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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