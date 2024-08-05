Чеснок, брокколи и голубика: какие овощи и фрукты стоит добавить в рацион в августе?

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В августе следует больше употреблять различных овощей. В список обязательных продуктов входят: баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукуруза, брокколи, горох, различные виды капусты, молодая картошка, морковь, свёкла, огурцы, редис, сельдерей, стручковая фасоль, чеснок и помидоры.
Не стоит забывать и про фрукты: помимо винограда, слив, яблок, инжира и груш, следует съесть арбуз и дыню. Ягоды (вишня, брусника, голубика, ежевика, малина и крыжовник) тоже богаты полезными витаминами. К концу месяца также следует употреблять облепиху и клюкву — их называют «витаминными чемпионами».
Напомним, что ранее врач рассказывала, сколько арбуза можно съесть за раз и кому его лучше не употреблять совсем. Журналист Бел.Ру также выяснил, за какую цену в Белгороде можно купить тыквенный продукт.