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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Одним из сезонных продуктов, которые точно стоит добавить в блюда, является чеснок

Чеснок, брокколи и голубика: какие овощи и фрукты стоит добавить в рацион в августе?

5 августа 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney
Одним из сезонных продуктов, которые точно стоит добавить в блюда, является чеснок

Белгородцам рассказали, какие овощи и фрукты обязательно нужно съесть в августе

Наступил последний месяц лета, который дарит спелые и наполненные витаминами фрукты и овощи. О том, какие продукты предпочтительнее есть в августе, рассказали в Роспотребнадзоре.

В августе следует больше употреблять различных овощей. В список обязательных продуктов входят: баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукуруза, брокколи, горох, различные виды капусты, молодая картошка, морковь, свёкла, огурцы, редис, сельдерей, стручковая фасоль, чеснок и помидоры.

Не стоит забывать и про фрукты: помимо винограда, слив, яблок, инжира и груш, следует съесть арбуз и дыню. Ягоды (вишня, брусника, голубика, ежевика, малина и крыжовник) тоже богаты полезными витаминами. К концу месяца также следует употреблять облепиху и клюкву — их называют «витаминными чемпионами».

Напомним, что ранее врач рассказывала, сколько арбуза можно съесть за раз и кому его лучше не употреблять совсем. Журналист Бел.Ру также выяснил, за какую цену в Белгороде можно купить тыквенный продукт.

Тыквина с подвохом: сколько арбуза можно съесть за раз и кому его нельзя
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#Александра Склярова#Общество#Роспотребнадзор#Овощи#Фрукты#Еда#Август
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