Чеснок, брокколи и голубика: какие овощи и фрукты стоит добавить в рацион в августе?

Не стоит забывать и про фрукты: помимо винограда, слив, яблок, инжира и груш, следует съесть арбуз и дыню. Ягоды (вишня, брусника, голубика, ежевика, малина и крыжовник) тоже богаты полезными витаминами. К концу месяца также следует употреблять облепиху и клюкву — их называют «витаминными чемпионами».