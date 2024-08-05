Беспилотник атаковал автобус «Агро-Белогорья»: один человек погиб, трое ранены

Это не первая атака ВСУ на транспорт агрокомпании. Утром 6 мая в Борисовском районе под удар тоже попали автобусы «Агро-Белогорья». В них перевозили работников свинокомплексов. Погибли девять человек, ранения получили более 20 мирных жителей.