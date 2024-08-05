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Published Сегодня, 14:42

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Атакованный беспилотником автобус в Белгородской области

Беспилотник атаковал автобус «Агро-Белогорья»: один человек погиб, трое ранены

5 августа 2024, 14:42
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Атакованный беспилотником автобус в Белгородской области

Мужчина погиб после атаки беспилотника на автобус «Агро-Белогорья»

Трагедия произошла в Краснояружском районе. Мирный житель скончался до приезда медиков. Ещё три человека ранены.
Сюжет
Автобус

Мужчина погиб в результате атаки беспилотника на автобус «Агро-Белогорья». От полученных ран мирный житель скончался до приезда бригады скорой помощи.

Ранены ещё три человека. Пострадавших везут в больницу на попутном транспорте.

Происшествие случилось в селе Вязовое Краснояружского района.

Это не первая атака ВСУ на транспорт агрокомпании. Утром 6 мая в Борисовском районе под удар тоже попали автобусы «Агро-Белогорья». В них перевозили работников свинокомплексов. Погибли девять человек, ранения получили более 20 мирных жителей.

Спустя почти месяц ВСУ вновь ударили по автобусу с символикой «АБ» — пострадал водитель.

Добавим также, что с утра 5 августа в Белгородской области ранены уже семеро мирных жителей.

Атакованный беспилотником автобус в Белгородской областиАтакованный беспилотником автобус в Белгородской области
Атакованный беспилотником автобус в Белгородской областиАтакованный беспилотником автобус в Белгородской области
Атакованный беспилотником автобус в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Седьмой за сутки мирный житель пострадал от атак ВСУ в Белгородской области
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