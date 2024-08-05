Беспилотник атаковал автобус «Агро-Белогорья»: один человек погиб, трое ранены

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Мужчина погиб в результате атаки беспилотника на автобус «Агро-Белогорья». От полученных ран мирный житель скончался до приезда бригады скорой помощи.
Ранены ещё три человека. Пострадавших везут в больницу на попутном транспорте.
Происшествие случилось в селе Вязовое Краснояружского района.
Это не первая атака ВСУ на транспорт агрокомпании. Утром 6 мая в Борисовском районе под удар тоже попали автобусы «Агро-Белогорья». В них перевозили работников свинокомплексов. Погибли девять человек, ранения получили более 20 мирных жителей.
Спустя почти месяц ВСУ вновь ударили по автобусу с символикой «АБ» — пострадал водитель.
Добавим также, что с утра 5 августа в Белгородской области ранены уже семеро мирных жителей.