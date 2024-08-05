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Следком

Белгородец за месяц убил одного человека, избил другого и попался пьяным за рулём

5 августа 2024, 10:17
Фото: 1MI
Следком

Белгородец убил неприятеля из-за охотничьего ружья

Только за один месяц житель региона попался на трёх преступлениях, одно из них — убийство. Мужчина остаётся под стражей, сообщили в региональном следкоме.

За месяц житель Борисовского района попался на трёх преступлениях. 9 мая мужчина поссорился с односельчанином и избил его. Вред здоровью пострадавшего оценили как средней степени тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ — до трёх лет тюрьмы).

12 мая обвиняемого заметили пьяным за рулём мопеда. При этом ранее его уже лишали водительских прав (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ — до двух лет тюрьмы).

Спустя несколько дней, 15 мая, мужчина пришёл к знакомому, чтобы забрать охотничье ружьё. 32-летний оппонент обвиняемого ответил отказом, за что получил выстрел в голову. Пострадавший скончался на месте (ч. 1 ст. 105 УК РФ — от шести до 15 лет тюрьмы).

На период расследования обвиняемого заключили под стражу. Мера пресечения продолжает действовать. Расследование дела по совокупности преступлений завершено, его передали в суд.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Уголовное дело#Борисовский район#Пьяное вождение#Избиение#Белгород
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