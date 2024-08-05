Белгородец за месяц убил одного человека, избил другого и попался пьяным за рулём

Спустя несколько дней, 15 мая, мужчина пришёл к знакомому, чтобы забрать охотничье ружьё. 32-летний оппонент обвиняемого ответил отказом, за что получил выстрел в голову. Пострадавший скончался на месте (ч. 1 ст. 105 УК РФ — от шести до 15 лет тюрьмы).