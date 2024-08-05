Белгородец за месяц убил одного человека, избил другого и попался пьяным за рулём

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
За месяц житель Борисовского района попался на трёх преступлениях. 9 мая мужчина поссорился с односельчанином и избил его. Вред здоровью пострадавшего оценили как средней степени тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ — до трёх лет тюрьмы).
12 мая обвиняемого заметили пьяным за рулём мопеда. При этом ранее его уже лишали водительских прав (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ — до двух лет тюрьмы).
Спустя несколько дней, 15 мая, мужчина пришёл к знакомому, чтобы забрать охотничье ружьё. 32-летний оппонент обвиняемого ответил отказом, за что получил выстрел в голову. Пострадавший скончался на месте (ч. 1 ст. 105 УК РФ — от шести до 15 лет тюрьмы).
На период расследования обвиняемого заключили под стражу. Мера пресечения продолжает действовать. Расследование дела по совокупности преступлений завершено, его передали в суд.