«Белгород в сердце»: 5 августа открылась фотовыставка, посвящённая простым горожанам

Экспозиция объединяет повреждённый в результате атаки ВСУ арт-объект «Сердце» у универмага «Маяк» и новый арт-объект у входа в парк Победы. По маршруту от одной инсталляции до другой расположены пятигранные стенды с фотографиями детских врачей, промышленников, сварщиков, волонтёров и спасателей — всех тех, кто продолжает выполнять свою работу и обеспечивать комфорт и безопасность жителей Белгорода, несмотря ни на что.