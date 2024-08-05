«Белгород в сердце»: 5 августа открылась фотовыставка, посвящённая простым горожанам

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В честь 81-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков на улицах города открылась выставка «Белгород в сердце». В центре внимания — простые жители Белгорода, которые героически трудятся на благо города в это непростое время.
Первым этапом проекта стала аудиовизуальная инсталляция «Белгород в сердце», которая была открыта в мае у арт-объекта в виде сердца — символа страшных событий 30 декабря 2023 года.
Затем молодые белгородцы продолжили эту идею на масштабном творческом форуме «Таврида-Арт» в Крыму в июле.
Главным событием проекта стало открытие 5 августа одноимённой экспозиции от улицы 50-летия Белгородской области до нового арт-объекта в виде сердца у входа в парк Победы.
Экспозиция объединяет повреждённый в результате атаки ВСУ арт-объект «Сердце» у универмага «Маяк» и новый арт-объект у входа в парк Победы. По маршруту от одной инсталляции до другой расположены пятигранные стенды с фотографиями детских врачей, промышленников, сварщиков, волонтёров и спасателей — всех тех, кто продолжает выполнять свою работу и обеспечивать комфорт и безопасность жителей Белгорода, несмотря ни на что.