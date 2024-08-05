Аварии и смертельные для белгородцев ДТП чаще всего происходят в приграничье

Ко 2 августа на дорогах Белгородской области зарегистрированы 615 аварий, 841 получивший травмы человек, а также 99 погибших. Последний из них умер этим утром. В числе погибших — шесть несовершеннолетних. По сравнению с показателями 2023 года виден прирост. Особенно в категории погибших в ходе ДТП.