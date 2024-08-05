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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

ДТП

Аварии и смертельные для белгородцев ДТП чаще всего происходят в приграничье

5 августа 2024, 10:10
Фото: 1MI
ДТП
Белгородская область в этом году превысила план прогнозов Министерства автомобильных дорог и транспорта РФ относительно аварий на дорогах. Кроме того, регион превысил собственные показатели прошлого года. Как отметили в правительстве области, самые опасные ДТП происходят в приграничье.
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ДТП

Ко 2 августа на дорогах Белгородской области зарегистрированы 615 аварий, 841 получивший травмы человек, а также 99 погибших. Последний из них умер этим утром. В числе погибших — шесть несовершеннолетних. По сравнению с показателями 2023 года виден прирост. Особенно в категории погибших в ходе ДТП.

Аварии на дорогахАварии на дорогах
Аварии на дорогах
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Правительство отметило значительный рост ДТП и их последствий. Вячеслав Гладков также обратил внимание на то, что особенно сложная ситуация и аварийность приходится на приграничные районы в силу оперативной обстановки.

Так, по данному вопросу проведут собрание, по итогу которого примут дополнительные меры к ранее запланированным. К тому же министерство обороны будет с особой тщательностью следить за передвижением военной техники и автотранспорта, в котором находятся военнослужащие.

Показатели аварий на дорогах в Белгородской областиПоказатели аварий на дорогах в Белгородской области
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Ранее на оперсовещаниях обсуждали планы на 2025 год, а также фактические данные и прогноз по ДТП, согласно федеральной программе. Как оказалось, прогнозирование для региона оказалось неактуальным, несмотря на увеличение прогнозных показателей. Количество аварий и последствий на дорогах в регионе значительно выросло.

План вырос, но и его не выполнить: на дорогах гибнет ещё больше белгородцев
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