Аварии и смертельные для белгородцев ДТП чаще всего происходят в приграничье

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:12
Ко 2 августа на дорогах Белгородской области зарегистрированы 615 аварий, 841 получивший травмы человек, а также 99 погибших. Последний из них умер этим утром. В числе погибших — шесть несовершеннолетних. По сравнению с показателями 2023 года виден прирост. Особенно в категории погибших в ходе ДТП.
Правительство отметило значительный рост ДТП и их последствий. Вячеслав Гладков также обратил внимание на то, что особенно сложная ситуация и аварийность приходится на приграничные районы в силу оперативной обстановки.
Так, по данному вопросу проведут собрание, по итогу которого примут дополнительные меры к ранее запланированным. К тому же министерство обороны будет с особой тщательностью следить за передвижением военной техники и автотранспорта, в котором находятся военнослужащие.
Ранее на оперсовещаниях обсуждали планы на 2025 год, а также фактические данные и прогноз по ДТП, согласно федеральной программе. Как оказалось, прогнозирование для региона оказалось неактуальным, несмотря на увеличение прогнозных показателей. Количество аварий и последствий на дорогах в регионе значительно выросло.