А было ли падение? Несколько очевидцев заметили падающий на Землю «огненный шар»

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Сети появилось несколько видеозаписей с «огненным шаром», который пронёсся в 11:17 по местному времени со скоростью 54,7 километра в час в США. По данным учёных, объект упал по углом в 18 градусов и распался в 46 километрах над Манхэттеном.
Что это было, исследователи пока точно сказать не могут. Однако многие очевидцы сообщали о грохоте и небольшом землетрясении, которым сопровождалось падение «огненного шара».
Некоторые исследователи предположили, что шум был связан с военными, которые находились вблизи от падения шара, однако те опровергли эту теорию. Никаких землетрясений американская геологическая служба также не зафиксировала.
Представители NASA заключили, что природа «огненного шара» пока неизвестна и все их оценки основывались только на свидетельствах нескольких очевидцев.
Напомним, что 20 августа мимо Земли пронесётся космический корабль. В Москве его можно будет увидеть в пять часов утра.