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Published Сегодня, 10:28

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Updated Сегодня, 10:28

«Огненный шар» в небе

А было ли падение? Несколько очевидцев заметили падающий на Землю «огненный шар»

5 августа 2024, 10:28
Фото: Mail Online
«Огненный шар» в небе
Так называемый «огненный шар» над США заметили в середине июля. Некоторые очевидцы сообщили, что услышали сильный шум и почувствовали тряску. Соответствующие видео и фотографии они стали публиковать в интернете, отметили в Mail Online.

В Сети появилось несколько видеозаписей с «огненным шаром», который пронёсся в 11:17 по местному времени со скоростью 54,7 километра в час в США. По данным учёных, объект упал по углом в 18 градусов и распался в 46 километрах над Манхэттеном.

Что это было, исследователи пока точно сказать не могут. Однако многие очевидцы сообщали о грохоте и небольшом землетрясении, которым сопровождалось падение «огненного шара».

Некоторые исследователи предположили, что шум был связан с военными, которые находились вблизи от падения шара, однако те опровергли эту теорию. Никаких землетрясений американская геологическая служба также не зафиксировала.

Представители NASA заключили, что природа «огненного шара» пока неизвестна и все их оценки основывались только на свидетельствах нескольких очевидцев.

Напомним, что 20 августа мимо Земли пронесётся космический корабль. В Москве его можно будет увидеть в пять часов утра.

В конце августа космический корабль пройдёт в опасной близости с Землёй
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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