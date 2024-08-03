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Под удар ВСУ попало село Солохи Белгородского района

В белгородском селе несколько улиц остались без света после атаки дрона

3 августа 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney

Под удар ВСУ попало село Солохи Белгородского района

Новая атака на Белгородский район. Теперь на село Солохи. Дрон повредил линию электропередач, из-за чего жители нескольких улиц остались без света. Предварительно, никто не пострадал.
Сюжет
Обстрел

ВСУ третий раз за день атаковали Белгородский район. На этот раз — село Солохи.

Украинский дрон напал на линию электропередач и повредил её. Никто из мирных жителей не пострадал, но на нескольких улицах в селе нет электричества.

К устранению последствий скоро приступят аварийные службы.

Напомним, что сегодня в Белгородском районе с помощью нескольких дронов также атаковали село Салтыково и посёлок Политотдельский. Есть пострадавший, также повреждено несколько транспортных средств.

Кроме того, ночью ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском горокруге.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Белгородский район#Электроэнергия#Обстрел#Дрон#Линия электропередач#Атака#Аварийные службы
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