В белгородском селе несколько улиц остались без света после атаки дрона

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
ВСУ третий раз за день атаковали Белгородский район. На этот раз — село Солохи.
Украинский дрон напал на линию электропередач и повредил её. Никто из мирных жителей не пострадал, но на нескольких улицах в селе нет электричества.
К устранению последствий скоро приступят аварийные службы.
Напомним, что сегодня в Белгородском районе с помощью нескольких дронов также атаковали село Салтыково и посёлок Политотдельский. Есть пострадавший, также повреждено несколько транспортных средств.
Кроме того, ночью ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском горокруге.