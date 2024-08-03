Специалисты прогнозируют сокращение розничного кредитования на 30%

По оценке заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, в июле 2024 года общерыночное снижение кредитных продаж к июлю прошлого года составит 29%. В ВТБ выдачи розничных кредитов по итогам июля сократятся на 13%. По прогнозам, всего в этом году россияне оформят розничные кредиты на 13,7 трлн рублей, что будет на 16% ниже итогов 2023 года. Объём залоговых кредитов (ипотека и авто) составит 7 трлн и снова превысит продажи кредитов наличными (6,7 трлн). Общий портфель кредитов физлиц на рынке может достигнуть 40 трлн рублей, показав рост 13% к 2023 году.