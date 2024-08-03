Мужчина и женщина пострадали в результате последней атаки на Шебекино

Posted 3 августа, 11:18
Published 3 августа, 11:18
Modified 3 августа, 11:20
Updated 3 августа, 11:20
В результате «прилёта» боеприпаса ранены мужчина и женщина. У мужчины осколочные ранения лица, а у женщины прибывшие на место происшествия медики диагностировали минно-взрывную травму, ранение левой голени, правого бедра и грудной клетки.
Пострадавших уже доставили в Шебекинскую Центральную районную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
На данный момент в городе есть разрушения в шести частных домовладениях, одной многоэтажке и коммерческом объекте. Также осколками посечён один автомобиль, повреждены линии газо- и электроснабжения.
Напомним, что сегодня утром также пострадал водитель легкового автомобиля в Белгородском районе.