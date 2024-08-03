Мирный житель ранен в результате вчерашних атак на Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Вчера село Салтыково Белгородского района атаковал дрон-камикадзе. В результате ранен мужчина.
Прибывшие на место медики диагностировали ему осколочные ранения правой кисти. Всю необходимую помощь врачи оказали пострадавшему на месте, от госпитализации житель отказался.
Ещё в пяти муниципалитетах ппо предварительной информации различные повреждения получили 14 частных домов, два из которых полностью сгорели, многоквартирный дом, три надворные постройки, 11 легковых и два грузовых автомобиля, сельскохозяйственная спецтехника.
Также пострадали прицеп комбайна, три здания на территории трех предприятий, здание сельхозпредприятия, соцобъекта и объект торговли.
В результате атаки беспилотника произошло возгорание одного из резервуаров на территории губкинской нефтебазы. Пожар уже ликвидирован сотрудниками МЧС.
Напомним, что за утро субботу атакам ВСУ уже несколько раз подвергся Белгородский район. Пострадал один мирный житель. Несколько улиц в одном из сёл остались без света.