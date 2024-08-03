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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 белгородских муниципалитетов

Мирный житель ранен в результате вчерашних атак на Белгородскую область

3 августа 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 белгородских муниципалитетов

Вчера несколько районов и округов в Белгородской области попали под обстрел. Пострадал один мирный житель. В части из районов зафиксированы разрушения в частных домах и зданиях, повреждены транспортные средства.

Вчера село Салтыково Белгородского района атаковал дрон-камикадзе. В результате ранен мужчина.

Прибывшие на место медики диагностировали ему осколочные ранения правой кисти. Всю необходимую помощь врачи оказали пострадавшему на месте, от госпитализации житель отказался.

Ещё в пяти муниципалитетах ппо предварительной информации различные повреждения получили 14 частных домов, два из которых полностью сгорели, многоквартирный дом, три надворные постройки, 11 легковых и два грузовых автомобиля, сельскохозяйственная спецтехника.

Также пострадали прицеп комбайна, три здания на территории трех предприятий, здание сельхозпредприятия, соцобъекта и объект торговли.

В результате атаки беспилотника произошло возгорание одного из резервуаров на территории губкинской нефтебазы. Пожар уже ликвидирован сотрудниками МЧС.

Напомним, что за утро субботу атакам ВСУ уже несколько раз подвергся Белгородский район. Пострадал один мирный житель. Несколько улиц в одном из сёл остались без света.

В белгородском селе несколько улиц остались без света после атаки дрона
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