Детям понравится: в Белгороде протестировали светодинамический фонтан

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
На главной аллее парка имени Ленина в Белгороде 3 августа протестировали новый светодинамический фонтан. Он расположился возле культурного центра «Октябрь» в рамках реализуемого проекта реконструкции.
Диаметр фонтана — 12 метров. Как рассказал градоначальник, устройство получилось достаточно сложным, специалисты в данный момент настраивают сценарии того, как будут двигаться струи воды и каким образом будет работать подсветка.
По проекту в фонтане должна быть механическая фильтрация воды, а также обеззараживание ультрафиолетом. Детям фонтан должен понравиться. О дате его официального открытия власти Белгорода пока не сообщали.
Журналисты Бел.Ру побывали в обустраиваемом центральном парке 1 августа и сделали оттуда фоторепортаж. Как выглядит ещё один фонтан и что ещё уже изменилось в рамках долгожданной реконструкции, читайте в нашем материале. Белгородцы заодно предложили установить в парке памятник ПВО.
Также мы узнали, в каких фонтанах Белгорода можно купаться, и почему вода в них может быть опасной.