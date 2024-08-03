Детям понравится: в Белгороде протестировали светодинамический фонтан

Журналисты Бел.Ру побывали в обустраиваемом центральном парке 1 августа и сделали оттуда фоторепортаж. Как выглядит ещё один фонтан и что ещё уже изменилось в рамках долгожданной реконструкции, читайте в нашем материале. Белгородцы заодно предложили установить в парке памятник ПВО.