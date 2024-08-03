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Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

В Белгороде протестировали новый фонтан в центральном парке

Детям понравится: в Белгороде протестировали светодинамический фонтан

3 августа 2024, 17:26
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

В Белгороде протестировали новый фонтан в центральном парке

Второй фонтан, который появится у культурного центра «Октябрь», будет светодинамическим, рассказал мэр города Валентин Демидов.

На главной аллее парка имени Ленина в Белгороде 3 августа протестировали новый светодинамический фонтан. Он расположился возле культурного центра «Октябрь» в рамках реализуемого проекта реконструкции.

Диаметр фонтана — 12 метров. Как рассказал градоначальник, устройство получилось достаточно сложным, специалисты в данный момент настраивают сценарии того, как будут двигаться струи воды и каким образом будет работать подсветка.

По проекту в фонтане должна быть механическая фильтрация воды, а также обеззараживание ультрафиолетом. Детям фонтан должен понравиться. О дате его официального открытия власти Белгорода пока не сообщали.

Журналисты Бел.Ру побывали в обустраиваемом центральном парке 1 августа и сделали оттуда фоторепортаж. Как выглядит ещё один фонтан и что ещё уже изменилось в рамках долгожданной реконструкции, читайте в нашем материале. Белгородцы заодно предложили установить в парке памятник ПВО.

Также мы узнали, в каких фонтанах Белгорода можно купаться, и почему вода в них может быть опасной.

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
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#Евгений Грицков#Реконструкция#Центральный парк#Новости Белгорода#Тест#Белгород#Валентин Демидов#Светодинамический фонтан
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