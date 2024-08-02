ВСУ обстреляли три населённых пункта Белгородской области, пострадавших нет

В Шебекино разрушения коснулись двух частных домов — повреждены крыши. Кроме того, два автомобиля посекло осколками. Пострадало и здание одного из местных предприятий. Там выбито окно и повреждён фасад. Также в Шебекинском горокруге ВСУ атаковали посёлок Шамино. Из-за удара беспилотника частично разрушены кровли двух ИЖС.