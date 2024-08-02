ВСУ обстреляли три населённых пункта Белгородской области, пострадавших нет

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Два муниципалитета Белгородской области попали под обстрел ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Так, атаке подверглись три населённых пункта.
В Шебекино разрушения коснулись двух частных домов — повреждены крыши. Кроме того, два автомобиля посекло осколками. Пострадало и здание одного из местных предприятий. Там выбито окно и повреждён фасад. Также в Шебекинском горокруге ВСУ атаковали посёлок Шамино. Из-за удара беспилотника частично разрушены кровли двух ИЖС.
В Волоконовском районе, в селе Коновалово, БПЛА ВСУ выбрал своей целью припаркованный автомобиль. У грузовика повреждены моторный отсек, фары и капот. Рядом стоявший легковой автомобиль при взрыве получил повреждения стёкол.
Спасательные службы находятся на местах происшествий. Информация о ущербе проверяется.