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Обстрел ВСУ

ВСУ обстреляли три населённых пункта Белгородской области, пострадавших нет

2 августа 2024, 16:34
Фото: Изображение Midjourney
Обстрел ВСУ
После атак ВСУ на три населённых пункта в Белгородской области повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, однако информация о пострадавших отсутствует; в Шебекино и Шамино повреждены кровли и фасады домов, в Коновалово пострадали припаркованные автомобили.

Два муниципалитета Белгородской области попали под обстрел ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Так, атаке подверглись три населённых пункта.

В Шебекино разрушения коснулись двух частных домов — повреждены крыши. Кроме того, два автомобиля посекло осколками. Пострадало и здание одного из местных предприятий. Там выбито окно и повреждён фасад. Также в Шебекинском горокруге ВСУ атаковали посёлок Шамино. Из-за удара беспилотника частично разрушены кровли двух ИЖС.

В Волоконовском районе, в селе Коновалово, БПЛА ВСУ выбрал своей целью припаркованный автомобиль. У грузовика повреждены моторный отсек, фары и капот. Рядом стоявший легковой автомобиль при взрыве получил повреждения стёкол.

Спасательные службы находятся на местах происшествий. Информация о ущербе проверяется.

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