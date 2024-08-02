В СФ поддержали идею создания единого координирующего органа кибербезопасности

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Делегация верхней палаты Федерального собрания посетила Центр киберзащиты Сбербанка. Визит состоялся после прошедшего ранее в Совете Федерации «открытого диалога» с президентом Сбербанка Германом Грефом. В числе делегатов были заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, а также другие сенаторы.
Они увидели, как организован процесс обеспечения киберзащиты Сбера и его клиентов, обсудили с руководством службы кибербезопасности банка вопросы хранения персональных данных, импортозамещения средств защиты информации, актуальные угрозы, с которыми сталкивается банковский сектор, а также тему защиты россиян от телефонных мошенников.
Парламентарии узнали, что ежедневно в Сбере обрабатывается порядка 500 млрд событий в сфере кибербезопасности — это в 10 раз больше, чем 4 года назад. При этом в части построения работы Центра киберзащиты Сберу удалось на 95% перейти с иностранных решений на отечественные, в том числе собственной разработки. Также внимание сенаторов было акцентировано на проблеме роста активности телефонных мошенников: за 3 года число ежедневно совершаемых злоумышленниками звонков увеличилось с 2 млн до 20 млн, при этом большая часть звонков осуществляется с помощью мессенджеров. Была проведена демонстрация того, как в режиме реального времени специалист кол-центра Сбера спасает деньги клиента от мошенников.
Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности Сбербанка:
«Против нашей страны с территории Украины действует и координируется руководством этого государства целая армия хорошо организованных киберпреступников. Сбер эффективно обеспечивает кибербезопасность клиентов и собственной инфраструктуры. Однако угроза выходит далеко за рамки работы Сбербанка — это вопрос общенациональной безопасности. Поэтому только наших усилий по определению не может быть достаточно для кардинального решения задачи по обеспечению безопасности жителей России. Ключевая проблема в этом контексте — размытая ответственность на уровне федеральных властей с точки зрения регулирования и контроля решения вопросов кибербезопасности».
Анатолий Артамонов, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам:
«Сегодня мы увидели для себя много задач, которые требуется решить на законодательном уровне. Прежде всего, стране нужен единый координирующий орган, который будет ответственен за реализацию политики в сфере кибербезопасности. Это необходимо в том числе с точки зрения обеспечения сохранности персональных данных наших граждан — проблема утечек стоит остро, и во многом именно это создаёт мошенникам фундамент для ведения своей противоправной деятельности. Другая важная задача — подготовка специалистов по кибербезопасности для организаций, которые используют цифровые технологии в своей работе и хранят персональные данные граждан».