В СФ поддержали идею создания единого координирующего органа кибербезопасности

Парламентарии узнали, что ежедневно в Сбере обрабатывается порядка 500 млрд событий в сфере кибербезопасности — это в 10 раз больше, чем 4 года назад. При этом в части построения работы Центра киберзащиты Сберу удалось на 95% перейти с иностранных решений на отечественные, в том числе собственной разработки. Также внимание сенаторов было акцентировано на проблеме роста активности телефонных мошенников: за 3 года число ежедневно совершаемых злоумышленниками звонков увеличилось с 2 млн до 20 млн, при этом большая часть звонков осуществляется с помощью мессенджеров. Была проведена демонстрация того, как в режиме реального времени специалист кол-центра Сбера спасает деньги клиента от мошенников.