В России создали лампу бегущей волны для скоростного интернета на Северном полюсе

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Отметим, что эти спутники обеспечивают широкополосный доступ в глобальную сеть в пределах всей страны — даже на Северном полюсе.
Модель лампы была собрана исключительно из комплектующих, произведенных в России. Данная инновационная разработка усиливает мощность радиоволны и обеспечивает тем самым более высокое качество сигнала в зоне покрытия, сообщает newkhakasiya.online.
Новая модель отличается меньшими габаритами. Также она меньше весит. Срок эксплуатации лампы составляет сто пятьдесят тысяч часов. Разработка будет представлена на площадке форума «Армия-2024», который стартует 12 августа.
Разработчики подчеркнули важную роль лампы бегущей волны в работе спутников связи. Этот элемент необходим для усиления мощности сигнала. Модели, предназначенные для спутников «Экспресс-РВ», отличаются двуханодным управлением. Это обеспечивает более высокую гибкость настройки устройства, а также широкий диапазон регулирования режимов питания.
Напомним: «Росэлектроника» была основана в 1997 году. В 2009 году холдинг стал частью ГК «Ростех». Помимо связи, предприятия холдинга специализируются на таких отраслях, как медицинская, оборонная и авиапромышленность, а также энергетическая и космическая отрасли.