В России создали лампу бегущей волны для скоростного интернета на Северном полюсе

Напомним: «Росэлектроника» была основана в 1997 году. В 2009 году холдинг стал частью ГК «Ростех». Помимо связи, предприятия холдинга специализируются на таких отраслях, как медицинская, оборонная и авиапромышленность, а также энергетическая и космическая отрасли.