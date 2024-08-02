В Белгороде образовалась пробка от «МегаГринна» до аэропорта из-за ДТП

В конце июля на Крейда пьяный автомобилист устроил ДТП. При аварии пострадал один человек, четыре автомобиля и дорожный знак. Также у пьяного водителя обнанужили в машине полицейскую форму. УМВД рассказало о том, что произошло дальше.