В Белгороде образовалась пробка от «МегаГринна» до аэропорта из-за ДТП

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
На проспекте Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, на четырёхполоске столкнулись автобус и две легковые машины. Происшествие стало причиной длинной пробки, которая протянулась от «МегаГринна» до аэропорта. Об этом пишет местный Telegram-канал «Авто Блэтгород» и публикует фото с места происшествия.
В конце июля на Крейда пьяный автомобилист устроил ДТП. При аварии пострадал один человек, четыре автомобиля и дорожный знак. Также у пьяного водителя обнанужили в машине полицейскую форму. УМВД рассказало о том, что произошло дальше.