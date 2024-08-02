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ДТП

В Белгороде образовалась пробка от «МегаГринна» до аэропорта из-за ДТП

2 августа 2024, 15:21
Фото: 1MI
ДТП
ДТП на проспекте Богдана Хмельницкого с участием автобуса и двух легковых машин спровоцировало образование длинной пробки от «МегаГринна» до аэропорта, сообщает местный Telegram-канал «Авто Блэтгород», опубликовавший фото с места происшествия.
Сюжет
ДТП

На проспекте Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, на четырёхполоске столкнулись автобус и две легковые машины. Происшествие стало причиной длинной пробки, которая протянулась от «МегаГринна» до аэропорта. Об этом пишет местный Telegram-канал «Авто Блэтгород» и публикует фото с места происшествия.

Авария на проспекте Богдана ХмельницкогоАвария на проспекте Богдана Хмельницкого
Авария на проспекте Богдана Хмельницкого
Фото: «Авто Блэтгород»

В конце июля на Крейда пьяный автомобилист устроил ДТП. При аварии пострадал один человек, четыре автомобиля и дорожный знак. Также у пьяного водителя обнанужили в машине полицейскую форму. УМВД рассказало о том, что произошло дальше.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Пробка
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