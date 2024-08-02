Уже 194 жертвы: 20 мирных белгородцев погибли при обстрелах ВСУ в июле

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Редакция Бел.Ру продолжает вести списки погибших за каждый месяц, начиная с массовых обстрелов в марте, в которых погибли 28 человек. Больше всего жертв среди жителей Белгородской области насчитывалось в мае — тогда это число практически достигло 50. Так, в апреле погибло четверо белгородцев, в прошлом месяце — 15. В общей сложности с марта по прошедший месяц, июль, количество погибших мирных жителей выросло до 114.
1 июля. В первый день месяца при обстреле Белгородской области погиб мужчина — мирный житель из Новой Таволжанки Шебекинского горокруга. Взрыв пришёлся на территорию с/х предприятия. Белгородец скончался от полученных ранений до приезда скорой.
3 июля. В возрасте 24 лет погиб боец терсамообороны Андрей Ковалёв с позывным «Байкер». Молодой человек скончался на месте при атаке ВСУ в Борисовском районе.
8 июля. Под обстрел попало Никольское Белгородского района. Прямое попадание снаряда пришлось на один из коммерческих объектов населённого пункта, ресторан. Там погиб мирный житель ещё до приезда скорой. Также на улице из-за взрыва пострадал другой мужчина. Медики боролись за его жизнь, но белгородец скончался на операционном столе.
Позже стало известно о том, что в тот же день скончался ещё один мужчина, который был ранен, когда находился в автомобиле на перекрёстке недалеко от места трагедии. Его пассажир после его ранения пересел за руль, однако тот умер по пути в больницу.
В ночь с 8 на 9 июля погиб мирный житель при обстреле Шебекино. Об этом сообщил Гладков только 10 июля. В это же время ВСУ атаковали и центр Белгорода. Тело молодого человека обнаружили у остановки «Энергомаш»,
10 июля. Шебекино снова попало под атаку ВСУ, во время которой на улице рядом с местом прилёта находился мужчина. Он скончался из-за травм, несовместимых с жизнью, прямо на месте.
11 июля. И снова Шебекинской горокруг, Ржевка. Беспилотник атаковал легковой автомобиль. Мужчина, находившийся внутри, погиб.
12 июля. Во время исполнения служебного долга погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа. Также белгородец являлся подполковником полиции и ветераном боевых действий. Александр Маслиенко при обстреле шебекинского села Муром помогал спастись местным жителям.
14 июля. Как сообщил спустя два дня Вячеслав Гладков, в ночь с 13 на 14 июля при атаке ВСУ посёлка Красное в Шебекинском горокруге погиб местный житель.
19 июля. В этот день стало известно, что один из пятерых детей, попавших под обстрел детской площадки дроном ВСУ 11 июля, скончался в больнице. Как сообщалось, 16-летний Иван Шальнев потерял четыре литра крови, его сердце дважды останавливалось. Медики не смогли спасти подростка.
17 июля. В хуторе Церковный Белгородского района под атаку украинского БПЛА попала двигавшийся по дороге автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара, 34-летний Виталий Шумилов и 30-летняя Ксения Шумилова.
22 июля. В селе Устинка в ночь с 21 на 22 июля при работе в поле погиб из-за обстрела водитель трактора, местный житель. Это произошло, когда он двигался по трассе. В ту же ночь в медучреждение скончалась мирная жительница, которая получила ранения ещё полторы недели назад от 22 числа. Кроме того, в больнице умер белгородец, пострадавший день назад, т. е. 21 июля.
23 июля. На взрывоопасном предмете подорвался мужчина, который проник на опасную территорию, перелезши через колючую проволоку. Трагедия произошла на территории Краснояружского района.
25 июля. Тем утром Шебекино снова попало под обстрел со стороны ВСУ. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригадой скорой помощи.
27 июля. Мирный житель погиб по пути в больницу. Мужчина попал под обстрел в селе Бочковка Белгородского района.
Также правительство Белгородской области сообщило информацию о погибших из-за обстрелов со стороны ВСУ детях. С января 2024 года по 29 июля число погибших юных белгородцев достигло 10, а количество получивших ранения — на несколько десятков больше.