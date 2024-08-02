Уволенная со скандалом из белгородского правительства Зубарева покинула пост в Курске

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
О кадровых перестановках сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он отметил, что Наталия Зубарева уходит по собственному желанию из-за новой работы. Ранее чиновница занимала пост временно исполняющего обязанности старшего советника губернатора. Она занималась вопросами развития образования, поддержки детей, демографии.
Напомним, что белгородская экс-чиновница устроилась на работу в курское правительство в декабре 2021 года. Тогда уже бывший глава региона Роман Старовойт принял её на должность старшего советника.
В Белгородской области Наталия Зубарева занимала руководящую должность в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения. Кроме этого, была заместителем губернатора по социальному блоку.
Из белгородского правительства Зубареву уволили в 2021 году. Причиной тому был скандал с приватизированной квартирой.
В 2016 году экс-чиновница получила жильё площадью в 149 кв. м по договору найма служебного жилья. Затем областное имущество перешло на праве собственности её сыну. По этому случаю прокуратура подала иск в суд для оспаривания права собственности на недвижимость. Позже квартира перешла во владение Белгородской области.