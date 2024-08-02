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Updated Сегодня, 07:14

Наталия Зубарева

Уволенная со скандалом из белгородского правительства Зубарева покинула пост в Курске

2 августа 2024, 07:07
Фото: пресс-служба правительства Курской области
Наталия Зубарева

Экс-глава белгородского депздрава Зубарева ушла из курского правительства

Бывшая глава белгородского департамента здравоохранения и социальной защиты населения Наталия Зубарева более двух лет назад перешла на работу в правительство Курской области. Однако накануне вечером, 1 августа, стало известно, что Зубарева покинула пост и в соседнем регионе.

О кадровых перестановках сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он отметил, что Наталия Зубарева уходит по собственному желанию из-за новой работы. Ранее чиновница занимала пост временно исполняющего обязанности старшего советника губернатора. Она занималась вопросами развития образования, поддержки детей, демографии.

Напомним, что белгородская экс-чиновница устроилась на работу в курское правительство в декабре 2021 года. Тогда уже бывший глава региона Роман Старовойт принял её на должность старшего советника.

В Белгородской области Наталия Зубарева занимала руководящую должность в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения. Кроме этого, была заместителем губернатора по социальному блоку.

Из белгородского правительства Зубареву уволили в 2021 году. Причиной тому был скандал с приватизированной квартирой.

В 2016 году экс-чиновница получила жильё площадью в 149 кв. м по договору найма служебного жилья. Затем областное имущество перешло на праве собственности её сыну. По этому случаю прокуратура подала иск в суд для оспаривания права собственности на недвижимость. Позже квартира перешла во владение Белгородской области.

Наталия Зубарева перешла на работу в правительство Курской области
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Политика#Курская область#Правительство#Увольнение#Черноземье#Департамент здравоохранения#Белгород#Наталия Зубарева#Советник губернатора
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