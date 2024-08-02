Уволенная со скандалом из белгородского правительства Зубарева покинула пост в Курске

В 2016 году экс-чиновница получила жильё площадью в 149 кв. м по договору найма служебного жилья. Затем областное имущество перешло на праве собственности её сыну. По этому случаю прокуратура подала иск в суд для оспаривания права собственности на недвижимость. Позже квартира перешла во владение Белгородской области.