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Управляемый дрон пролетел более 30 километров на Марсе. Какие места он посетил?

Управляемый дрон пролетел более 30 километров на Марсе. Какие места он посетил?

2 августа 2024, 09:19
Фото: freepik
NASA рассказали о дроне Ingenuity, который 72 раза совершил управляемый полёт на Марсе. Он стал первым в истории. Учёные показали траекторию полёта дрона на видеозаписи.

Управляемый дрон пролетел более 35 километров по Красной планете: от кратера Джезеро до бассейна, в котором ранее могла находиться вода. Аппарат проделал весь этот путь, чтобы разведать территорию для марсохода Perseverance, который ищет на Красной планете признаки микробной жизни.

NASA представили на своём сайте видеозапись с траекторией полёта дрона. В конце Ingenuity потерпел крушение в пересохшей речной долине. Исследователи отметили, что труднее всего управляемому дрону было перемещаться на самой простой местности. Однако в чём причина, ответить с точностью нельзя.

Траектория полёта дрона
Видео: NASA
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#Александра Склярова#Видео#Наука#КЦ
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