Управляемый дрон пролетел более 30 километров на Марсе. Какие места он посетил?

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Управляемый дрон пролетел более 35 километров по Красной планете: от кратера Джезеро до бассейна, в котором ранее могла находиться вода. Аппарат проделал весь этот путь, чтобы разведать территорию для марсохода Perseverance, который ищет на Красной планете признаки микробной жизни.
NASA представили на своём сайте видеозапись с траекторией полёта дрона. В конце Ingenuity потерпел крушение в пересохшей речной долине. Исследователи отметили, что труднее всего управляемому дрону было перемещаться на самой простой местности. Однако в чём причина, ответить с точностью нельзя.