Управляемый дрон пролетел более 30 километров на Марсе. Какие места он посетил?

NASA представили на своём сайте видеозапись с траекторией полёта дрона. В конце Ingenuity потерпел крушение в пересохшей речной долине. Исследователи отметили, что труднее всего управляемому дрону было перемещаться на самой простой местности. Однако в чём причина, ответить с точностью нельзя.