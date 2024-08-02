Школу в Белгороде охраняли люди, не трудоустроенные в ЧОП и без удостоверения

Сообщается, что фигурант выиграл государственный тендер на охрану школы в Белгороде. Однако мужчина не собирался соблюдать условия контракта и предоставлял услуги охраны незаконным путём. Он отправлял на пост охраны людей, которые не имели удостоверений и личных карточек частных охранников и даже не работали в ЧОПе.