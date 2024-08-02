Школу в Белгороде охраняли люди, не трудоустроенные в ЧОП и без удостоверения

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Белгороде закончили расследование уголовного дела против врио директора одного из частных охранных предприятий региона. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Сообщается, что фигурант выиграл государственный тендер на охрану школы в Белгороде. Однако мужчина не собирался соблюдать условия контракта и предоставлял услуги охраны незаконным путём. Он отправлял на пост охраны людей, которые не имели удостоверений и личных карточек частных охранников и даже не работали в ЧОПе.
Обвиняемый с конца февраля по начало апреля этого года подтверждал выполненную «работу» бумагами. На их основании администрация города перечислила на его счёт более 225 тысяч рублей. Эти деньги он забрал себе.
В процессе предварительного расследования обвиняемый полностью компенсировал ущерб, нанесённый бюджету.
Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд.