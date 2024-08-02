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СК

Школу в Белгороде охраняли люди, не трудоустроенные в ЧОП и без удостоверения

2 августа 2024, 08:25
Фото: 1MI
СК

Врио главы ЧОП в Белгороде обманом получил 225 тысяч рублей и попал под суд

В Белгородской области вскрылось мошенничество с участием врио директора одного из охранных предприятий. Выяснилось, что он обманывал заказчика — школу в областном центре, чтобы получить средства за охранные услуги себе в карман. Подробнее рассказали в региональном следкоме.

В Белгороде закончили расследование уголовного дела против врио директора одного из частных охранных предприятий региона. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Сообщается, что фигурант выиграл государственный тендер на охрану школы в Белгороде. Однако мужчина не собирался соблюдать условия контракта и предоставлял услуги охраны незаконным путём. Он отправлял на пост охраны людей, которые не имели удостоверений и личных карточек частных охранников и даже не работали в ЧОПе.

Обвиняемый с конца февраля по начало апреля этого года подтверждал выполненную «работу» бумагами. На их основании администрация города перечислила на его счёт более 225 тысяч рублей. Эти деньги он забрал себе.

В процессе предварительного расследования обвиняемый полностью компенсировал ущерб, нанесённый бюджету.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Охрана#Уголовное дело#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Чоп
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