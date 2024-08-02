РЭО: 85% из всех обращений граждан касаются навалов у контейнерных площадок

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
По информации, озвученной генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, основная масса сообщений в сервисе «РЭО Радар» (16+) — это жалобы на несвоевременный вывоз мусора и навалы, образующиеся на контейнерных площадках. Нельзя не учесть, что в соответствии с законодательством ответственность за содержание контейнерных площадок несут балансодержатели (органы местного самоуправления, управляющие организации, юридические лица). Тем не менее на практике данную работу зачастую выполняют сотрудники регоператоров, сталкиваясь с нехваткой кадров и периодическими поломками мусоровозов. В числе причин нехватки спецтехники регоператоры упоминают ее дороговизну и сложности с ремонтом, что касается в первую очередь импортных мусоровозов.
К деятельности регоператоров привлечено порядка 22 тысяч единиц техники. Потребность в мусоровозах в текущем году составляет 3275 единиц, информирует 56orb.ru.
В результате опроса, проведенного РЭО среди регоператоров, у более 60% из них был выявлен дефицит водителей спецтехники.
По словам замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, навалы также могут накапливаться из-за слаборазвитой инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами, точнее — по причине нехватки мест накопления и дефицитом средств на ликвидацию незаконных свалок у местных администраций.
Согласно статистике «РЭО Радар», в текущем году с 1 января по 31 июля в систему поступило 12 389 сообщений, 10 607 из которых составили жалобы на несвоевременный вывоз и навалы на контейнерных площадках, 692 — на стихийные свалки в жилых и нежилых зонах, 180 — на незаконную утилизацию и возгорания на полигонах, 88 — на недостаток контейнеров на контейнерных площадках.