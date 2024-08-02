РЭО: 85% из всех обращений граждан касаются навалов у контейнерных площадок

По информации, озвученной генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, основная масса сообщений в сервисе «РЭО Радар» (16+) — это жалобы на несвоевременный вывоз мусора и навалы, образующиеся на контейнерных площадках. Нельзя не учесть, что в соответствии с законодательством ответственность за содержание контейнерных площадок несут балансодержатели (органы местного самоуправления, управляющие организации, юридические лица). Тем не менее на практике данную работу зачастую выполняют сотрудники регоператоров, сталкиваясь с нехваткой кадров и периодическими поломками мусоровозов. В числе причин нехватки спецтехники регоператоры упоминают ее дороговизну и сложности с ремонтом, что касается в первую очередь импортных мусоровозов.