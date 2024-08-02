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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:09

Польское СМИ: наступление России под Харьковом — операция по отвлечению внимания

Польское СМИ: наступление России под Харьковом — операция по отвлечению внимания

2 августа 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
В издании «Мысль Польши» проанализировали ход военных действий на полях спецоперации на Украине и назвали начатую в мае операцию группировки войск «Север» классическим отвлекающим манёвром.

С начала операции ГВ «Север» в Харьковской области прошло больше двух месяцев. И на сегодня польский эксперт видит, что наступление в сторону Харькова и Волчанска является классической операцией по отвлечению внимания.

В СМИ утверждают, что украинские власти получали ошибочные данные разведки, а также руководствовались политическими причинами, когда вынудили главнокомандующего Сырского не только остановить российскую армию, но и начать контрнаступление на Волчанск и Глубокое, чтобы показать успехи на саммите НАТО в Вашингтоне.

Российские войска прорвались на глубину до 15 километров от границы Белгородской области, создав буферную зону вокруг Белгорода и снизив интенсивность обстрелов города на 80%.

Сырский перебросил в Харьковскую область несколько бригад с других участков фронта и батальоны, которые находились в тылу или на восполнении потерь. В общей сложности группировка достигла 40 тысяч человек.

Однако российские войска остановили контрнаступление, считает автор материала, а Сырский ценой минимальных тактических успехов «обескровил многие батальоны украинской армии».

Таким образом, идею российского Генштаба удачно реализовало командование группировки «Север», заключил эксперт раздел о событиях в Харьковской области.

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#Евгений Грицков#Белгородская область#Харьковская область#Приграничье#Боевые действия#СВО#Харьковское направление#Группировка войск Север
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