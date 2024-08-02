Польское СМИ: наступление России под Харьковом — операция по отвлечению внимания

В СМИ утверждают, что украинские власти получали ошибочные данные разведки, а также руководствовались политическими причинами, когда вынудили главнокомандующего Сырского не только остановить российскую армию, но и начать контрнаступление на Волчанск и Глубокое, чтобы показать успехи на саммите НАТО в Вашингтоне.