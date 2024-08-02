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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

икона Казанской Божией Матери

Покажут ли главную святыню России в Белгороде? В мэрии отвечают уклончиво

2 августа 2024, 13:06
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
икона Казанской Божией Матери

В Белгородскую область привезли образ Казанской Божией Матери

В ночь на 2 августа в Белгородскую область привезли икону Казанской Божией Матери. Её доставили в рамках Всероссийского молебна о Победе. Ночью икону привезли в Шебекино. Далее по маршруту — Старый Оскол и Губкин. А Белгород?

В Белгородскую область привезли одну из главных святынь Русской Православной Церкви — икону Казанской Божией Матери. Образ начал своё движение в рамках Всероссийского молебна о Победе именно с Белгородчины — с города Шебекино.

Жители региона интересуются: в какие ещё города привезут православную святыню? Стоит ли ожидать ли её в областном центре?

В администрации Белгорода ответили, что икону доставят в Губкин и Старый Оскол. По информации мэрии, сегодня, 2 августа, с 11:30 она находится в в Александро-Невском соборе Старого Оскола. А 3 августа в 6:30 икону увезут в Спасо-Преображенский кафедральный собор Губкина, где она пробудет до 19:00.

Насчёт того, будет ли святыня в Белгороде, ответа не было, хотя горожане не раз задавали этот вопрос.

Главную святыню России привезут в Белгородскую область
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Старый Оскол#Религия#Губкин#Шебекино#Новости Белгорода#Молебен#Икона#Белгород#Казанская икона
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