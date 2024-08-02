Покажут ли главную святыню России в Белгороде? В мэрии отвечают уклончиво

В администрации Белгорода ответили, что икону доставят в Губкин и Старый Оскол. По информации мэрии, сегодня, 2 августа, с 11:30 она находится в в Александро-Невском соборе Старого Оскола. А 3 августа в 6:30 икону увезут в Спасо-Преображенский кафедральный собор Губкина, где она пробудет до 19:00.