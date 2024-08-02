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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Попробуйте пройти сложный тест на знание физики

Наполнен ли для вас мир магией? Попробуйте пройти тест на знание физики

2 августа 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney

Попробуйте пройти сложный тест на знание физики

Физика — это увлекательная и для некоторых крайне сложная наука. Знать её основу, значит понимать, как устроена наша Вселенная, и относиться к обычным её законам слогикой, а не как к магии. Но знаете ли вы физику так хорошо, как думаете? Проверьте свои знания с помощью небольшого теста.
Тест
Как хорошо вы разбираетесь в физике?

Без магии весь мир будет наполнен физикой… Или наоборот? Проверьте свои знания о законах физики с помощью небольшого и достаточно непростого теста.

Учёный предлагает сильно загрязнить планету для её охлаждения. Насколько это опасно?
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#Александра Склярова#Тесты#Наука#КЦ
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