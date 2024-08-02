Наполнен ли для вас мир магией? Попробуйте пройти тест на знание физики

Попробуйте пройти сложный тест на знание физики

Физика — это увлекательная и для некоторых крайне сложная наука. Знать её основу, значит понимать, как устроена наша Вселенная, и относиться к обычным её законам слогикой, а не как к магии. Но знаете ли вы физику так хорошо, как думаете? Проверьте свои знания с помощью небольшого теста.