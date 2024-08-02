Как правильно поливать и ухаживать за газоном, чтобы не навредить ему?

Можно ли переборщить с поливом газона? Излишнее увлажнение почвы может быть опаснее, чем засуха. При частом орошении вода заполняет воздушные просветы между частицами почвы, которые необходимы корням для дыхания. Если газон не может «дышать» или трава остаётся влажной более 14 часов, это делает их уязвимыми для различных заболеваний и вредителей. Важно следить за тем, чтобы почва была достаточно высохшей, и дождаться, пока стебли немного завянут, прежде чем начинать полив.