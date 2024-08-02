Как правильно поливать и ухаживать за газоном, чтобы не навредить ему?

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
При уходе за газоном ключевые моменты — терпение и внимание. Также важно заботиться о нём правильно: проветривать, пропалывать, стричь и поливать. Например, даже такой простой фактор, как слишком поздний полив, может вызвать появление болезней, не говоря уже о лишнем расходе воды.
Орошение является одним из трёх основных элементов здорового газона. Чтобы понять, когда газон нуждается в воде, нужно обращать внимание на три признака: скрученная листва вечером, синеватый оттенок травы вместо зелёного и оставшиеся следы после прохода по газону. Никакой из этих признаков не свидетельствует о риске гибели газона, так как он способен выжить даже в условиях стресса. Трава может пожелтеть, но оставаться живой несколько недель. Поэтому нет необходимости паниковать и орошать газон ежедневно.
Можно ли переборщить с поливом газона? Излишнее увлажнение почвы может быть опаснее, чем засуха. При частом орошении вода заполняет воздушные просветы между частицами почвы, которые необходимы корням для дыхания. Если газон не может «дышать» или трава остаётся влажной более 14 часов, это делает их уязвимыми для различных заболеваний и вредителей. Важно следить за тем, чтобы почва была достаточно высохшей, и дождаться, пока стебли немного завянут, прежде чем начинать полив.
Сколько воды требуется газону? Обычно лучше поливать газон обильно, но нечасто. Такой метод помогает корням глубже проникать в почву, что позволяет траве выдерживать периоды засухи легче.
Важно не перенаполнять водой газон. Оптимальное увлажнение достигается на глубине 3-4 сантиметров. Для определения времени полива можно использовать два простых метода. Во-первых, после 20-минутного орошения можно проверить лопатой, насколько вода проникла в землю. Во-вторых, разместите на газоне несколько мелких ёмкостей и включите разбрызгиватель на полчаса. После этого измерьте глубину воды в ёмкостях: средняя глубина, умноженная на два, покажет, сколько влаги проникает вглубь почвы и сколько времени требуется для равномерного орошения газона.
Другие факторы, влияющие на частоту полива газона: