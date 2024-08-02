bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Студент

Как будут учиться студенты ссузов и вузов в Белгороде с сентября?

2 августа 2024, 09:44
Фото: Изображение Midjourney
Студент

Гладков ответил на вопрос о дистанционном обучении для иногородних студентов

Новый учебный год не за горами. Студенты и их родители интересуются: вернутся ли ссузы и вузы к очному формату или всё же продолжится дистант? На вопрос ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

С наступлением августа у белгородцев назрели вопросы насчёт того, как будет проходить обучение у студентов. В том числе, иногородних.

«Почему среди студентов, прежде всего иногородних, не проводят опрос о согласии на дистант или очку? Будет ли предоставлена „законная“ альтернатива для „законного“ обучения на дистанте для иногородних? Всё-таки у вузов дистант, обучение неплохо налажено», — интересуется жительница региона. Она также спросила об обеспечении безопасности студентов в случае возвращения к очному обучению.

Глава региона ответил, что все меры будут приниматься с учётом действующего законодательства. С его слов, у белгородских студентов будет возможность обучаться на удалёнке.

«Ситуация, безусловно, сложная для нас как для приграничного региона. Поэтому у вас есть право на дистанционное обучение», — заключил Вячеслав Гладков.

Также губернатор подчеркнул, что правительство будет делать всё возможное вместе с руководством вузов и школ, чтобы начать очное обучение.

Напомним, что в преддверии 1 сентября в Белгородской области начали проводить опрос среди населения о формате обучения детей в школах. Это вызвало много споров среди родителей.

«Где гарантии безопасности?»: белгородские родители критикуют опрос об очном обучении
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьники Стало известно, как начнётся новый учебный год для детей в обстреливаемом Шебекино«Будем жить и учить детей дальше»: Гладков рассказал об очном обучении с 1 сентября«Это как губернатор уйдёт на дистант»: Гладков ответил на просьбу ввести удалёнку
#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Образование#Вузы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение#Ссузы#Дистант#Очное обучение
Подпишитесь
«Олимпиада что ли?» Белгородцы не оценили дизайн праздничных флагов ко Дню города
Сегодня, 07:21
Белгородские аграрии трижды стали целью беспилотников ВСУ с утра
Сегодня, 10:08
Уволенная со скандалом из белгородского правительства Зубарева покинула пост в Курске
Сегодня, 07:07
«Многое умалчивается»: грайворонцы записали видеообращение к белгородским властям
Сегодня, 08:01
День города Белгорода — 2024: афиша мероприятий, будет ли салют
Сегодня, 06:00
«Трансюжстрой» дарит полмиллиона на покупку квартиры в ЖК «Луч»
Сегодня, 06:53