Как будут учиться студенты ссузов и вузов в Белгороде с сентября?

«Почему среди студентов, прежде всего иногородних, не проводят опрос о согласии на дистант или очку? Будет ли предоставлена „законная“ альтернатива для „законного“ обучения на дистанте для иногородних? Всё-таки у вузов дистант, обучение неплохо налажено», — интересуется жительница региона. Она также спросила об обеспечении безопасности студентов в случае возвращения к очному обучению.