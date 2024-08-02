Как будут учиться студенты ссузов и вузов в Белгороде с сентября?

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
С наступлением августа у белгородцев назрели вопросы насчёт того, как будет проходить обучение у студентов. В том числе, иногородних.
«Почему среди студентов, прежде всего иногородних, не проводят опрос о согласии на дистант или очку? Будет ли предоставлена „законная“ альтернатива для „законного“ обучения на дистанте для иногородних? Всё-таки у вузов дистант, обучение неплохо налажено», — интересуется жительница региона. Она также спросила об обеспечении безопасности студентов в случае возвращения к очному обучению.
Глава региона ответил, что все меры будут приниматься с учётом действующего законодательства. С его слов, у белгородских студентов будет возможность обучаться на удалёнке.
«Ситуация, безусловно, сложная для нас как для приграничного региона. Поэтому у вас есть право на дистанционное обучение», — заключил Вячеслав Гладков.
Также губернатор подчеркнул, что правительство будет делать всё возможное вместе с руководством вузов и школ, чтобы начать очное обучение.
Напомним, что в преддверии 1 сентября в Белгородской области начали проводить опрос среди населения о формате обучения детей в школах. Это вызвало много споров среди родителей.