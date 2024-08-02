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Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Исполнители из России, попавшие в мировые чарты

Исполнители из России, попавшие в мировые чарты

2 августа 2024, 16:58
Фото: Изображение Midjourney
Известно, что многие российские исполнители оказывались в зарубежных музыкальных рейтингах, порой занимая топовые позиции. Не так давно композицию «Без дел» Ольги Бузовой можно было увидеть в TikTok Billboard Top 50.

Имеющая двадцатилетнюю историю игривая песенка Кати Лель «Мой мармеладный» снова завирусилась в минувшем году, заняв 3-е место рейтинга Viral 50. Поклонниками было снято свыше 15 000 роликов, в которых обыгрывался ее незамысловатый текст.

Песня Алсу под названием Before You Love Me задержалась в мировом чарте в течение трехнедельного периода, сообщает newia.ru.

А нашумевшая композиция Тимати Welcome to St. Tropez, попавшая одновременно в рейтинги разных государств, лидировала в Billboard Luxembourg Digital Songs. В Германии она заняла вторую позицию, во Франции и Австрии — оказалась на седьмом месте, а в Billboard Global Dance Songs некоторое время держалась на предпоследней позиции в топ-10.

Million Voices Полины Гагариной, ставшую второй на «Евровидении-2015», долгое время можно было видеть в топах iTunes и UK Singles Chart.

Две песни группы Serebro — «Мама Люба» на английском языке и Mi Mi Mi — вошли в рейтинг Japan Hot 100.

Анастасия Задорожная первая среди россиян оказалась в чарте Соединенных Штатов с композицией на русском.

Известная песня Валерии Wild! вошла в американский Billboard Hot Dance Club, поднявшись с 48 до 25 места в 2009 году.

Песня дуэта t.A.T.u. Not Gonna Get Us достаточно длительное время также держалась в нескольких зарубежных чартах.

#Общество
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