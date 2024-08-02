Исполнители из России, попавшие в мировые чарты

А нашумевшая композиция Тимати Welcome to St. Tropez, попавшая одновременно в рейтинги разных государств, лидировала в Billboard Luxembourg Digital Songs. В Германии она заняла вторую позицию, во Франции и Австрии — оказалась на седьмом месте, а в Billboard Global Dance Songs некоторое время держалась на предпоследней позиции в топ-10.