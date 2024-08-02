Гладков рассказал об итогах ремонта водопровода в белгородском селе

Как объяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, это было необходимо из-за частых прорывов. Проблемный участок водопровода сильно износился со временем. Около 300 жителей поселения, проживающие по улице Центральной, сталкивались с перебоями в подаче воды.