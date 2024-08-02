bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа, 13:29

Published 2 августа, 13:29

Modified 2 августа, 13:31

Updated 2 августа, 13:31

В селе Верхопенье Ивнянского района заменили водопровод

Гладков рассказал об итогах ремонта водопровода в белгородском селе

2 августа 2024, 13:29
Фото: 1MI.

В селе Верхопенье Ивнянского района заменили водопровод

Сюжет
Вода
Специалисты водоканала заменили часть магистрального водовода в селе Верхопенье Ивнянского района. Проблемный участок за годы эксплуатации износился, из-за чего жители частно сталкивались с перебоями в водоснабжении. Ремонт выполнили в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

В селе Верхопенье Ивнянского района специалисты водоканала заменили магистральный водовод.

Как объяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, это было необходимо из-за частых прорывов. Проблемный участок водопровода сильно износился со временем. Около 300 жителей поселения, проживающие по улице Центральной, сталкивались с перебоями в подаче воды.

В рамках проекта «Чистая вода» повреждённый участок заменили, а также установили колодец и запорную арматуру. Сейчас участок водопровода уже введён в эксплуатацию.

Гладков: Власть должна предложить белгородцам системное решение по водоснабжению
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Старого Оскола вновь были без воды. Что произошло?«Миллионы рублей выливаются в землю». Гладков — о поливе огородов питьевой водойГладков повысил размер единовременной выплаты контрактникам до 800 тысяч рублей
#Валерия Колесникова#Вода#Ивнянский район#Чистая вода#Водопровод#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика