Гладков рассказал об итогах ремонта водопровода в белгородском селе

Posted 2 августа, 13:29
Published 2 августа, 13:29
Modified 2 августа, 13:31
Updated 2 августа, 13:31
В селе Верхопенье Ивнянского района специалисты водоканала заменили магистральный водовод.
Как объяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, это было необходимо из-за частых прорывов. Проблемный участок водопровода сильно износился со временем. Около 300 жителей поселения, проживающие по улице Центральной, сталкивались с перебоями в подаче воды.
В рамках проекта «Чистая вода» повреждённый участок заменили, а также установили колодец и запорную арматуру. Сейчас участок водопровода уже введён в эксплуатацию.