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Безопасность

Гладков: от установки РЭБ на белгородских автобусах не отказались, но надо подождать

2 августа 2024, 17:36
Фото: 1MI
Безопасность

Автобусы в белгородском приграничье оснастят устройствами РЭБ

Жительница Белгородской области спросила главу региона о сроках установки РЭБ на автобусы, на что Вячеслав Гладков ответил, что заказ уже оформлен, но установка начнётся позже, когда РЭБ поступят в распоряжение региона. От идеи не отказались.

Жительница Белгородской области спросила у губернатора, когда на автобусы установят РЭБ, как ранее обещали, и установят ли. Вячеслав Гладков заявил, что реализовывать решение будут и уже сделали заказ на сотню РЭБ, а также начнут установки когда те поступят «в распоряжение Белгородской области». Также глава региона ответил, что подобное дело не может быть исполнено за день-два или пару недель, поэтому нужно ещё подождать.

Ещё одна белгородка задала вопрос о получении пострадавшими нового жилья вместо разрушенного, т. к. якобы их «намеренно хотят оставить без жилья» и задерживают сроки. Как ей ответили, задержки могут быть связаны с проведением на данный момент проверок документации по восстановлению прокуратурой. Как оказалось, некоторые владельцы жилых помещений искусственно увеличивают площади своих домов либо выдают за жилое помещение, к примеру, летнюю кухню, что нарушает законодательство. Губернатор отметил, что и у обратившейся есть подобная проблема.

На пассажирский транспорт в белгородском приграничье будут устанавливать РЭБ
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