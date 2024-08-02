Гладков: от установки РЭБ на белгородских автобусах не отказались, но надо подождать

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Жительница Белгородской области спросила у губернатора, когда на автобусы установят РЭБ, как ранее обещали, и установят ли. Вячеслав Гладков заявил, что реализовывать решение будут и уже сделали заказ на сотню РЭБ, а также начнут установки когда те поступят «в распоряжение Белгородской области». Также глава региона ответил, что подобное дело не может быть исполнено за день-два или пару недель, поэтому нужно ещё подождать.
Ещё одна белгородка задала вопрос о получении пострадавшими нового жилья вместо разрушенного, т. к. якобы их «намеренно хотят оставить без жилья» и задерживают сроки. Как ей ответили, задержки могут быть связаны с проведением на данный момент проверок документации по восстановлению прокуратурой. Как оказалось, некоторые владельцы жилых помещений искусственно увеличивают площади своих домов либо выдают за жилое помещение, к примеру, летнюю кухню, что нарушает законодательство. Губернатор отметил, что и у обратившейся есть подобная проблема.