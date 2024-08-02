Гладков: от установки РЭБ на белгородских автобусах не отказались, но надо подождать

Жительница Белгородской области спросила у губернатора, когда на автобусы установят РЭБ, как ранее обещали, и установят ли. Вячеслав Гладков заявил, что реализовывать решение будут и уже сделали заказ на сотню РЭБ, а также начнут установки когда те поступят «в распоряжение Белгородской области». Также глава региона ответил, что подобное дело не может быть исполнено за день-два или пару недель, поэтому нужно ещё подождать.