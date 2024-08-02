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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Стоки попали в реку в Белгородской области из-за аварии на канализации

Экологическая катастрофа? Старооскольцы жалуются на вонь от тухлой рыбы

2 августа 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney

Стоки попали в реку в Белгородской области из-за аварии на канализации

В результате аварии на канализации в районе СНТ «Водник» фекальные стоки хлынули в реку Оскол. Это привело к массовой гибели речной фауны. Местные жители жалуются на кошмарную вонь, сообщает «9 Канал».

В ночь с 1 на 2 августа в Старом Осколе произошло ЧП. В районе садоводческого некоммерческого товарищества «Водник» лопнули канализационные трубы.

Стоки начали стекать в реку Оскол. Из-за аварии в реке начали гибнуть речные обитатели. Трупы щук, окуней и карасей плыли по воде. Людям даже пришлось вызвать полицию, чтобы зафиксировать «мёртвую» реку.

Водоканал принялся устранять последствия аварии только сегодня, в 10:00 утра. Всё это время жители близлежащих территорий жаловались на жуткую вонь от фекалий и тухлой рыбы.

«Вода мутная и воняет канализацией»: белгородцы сообщают о выбросах в реку Оскол
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