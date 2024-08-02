Экологическая катастрофа? Старооскольцы жалуются на вонь от тухлой рыбы

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В ночь с 1 на 2 августа в Старом Осколе произошло ЧП. В районе садоводческого некоммерческого товарищества «Водник» лопнули канализационные трубы.
Стоки начали стекать в реку Оскол. Из-за аварии в реке начали гибнуть речные обитатели. Трупы щук, окуней и карасей плыли по воде. Людям даже пришлось вызвать полицию, чтобы зафиксировать «мёртвую» реку.
Водоканал принялся устранять последствия аварии только сегодня, в 10:00 утра. Всё это время жители близлежащих территорий жаловались на жуткую вонь от фекалий и тухлой рыбы.