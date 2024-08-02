До конца года в Белгороде отремонтируют скульптуру Сергию Радонежскому

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В Белгороде отремонтируют памятник преподобному Сергию Радонежскому. Его открыли десять лет назад — 5 августа 2014 года в День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, который сейчас отмечается как День города. Находится он на пересечении улицы Князя Трубецкого и проспекта Славы.
Автор памятника — скульптор из Челябинской области Александр Лохтачёв. Исполнитель ремонтных работ уже найден. Всего было подано две заявки, победитель снизил цену с 1 млн 305 тысяч рублей до 1 млн 298 тысяч рублей.
Согласно данным закупки, памятник вернётся на место до 31 декабря 2024 года.
Напомним, что это не первый памятник в областном центре, которые собираются отремонтировать в этом году. Ранее появились данные о том, что памятник генералу Апанасенко на Вокзальной площади тоже отреставрируют.