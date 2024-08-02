До конца года в Белгороде отремонтируют скульптуру Сергию Радонежскому

В Белгороде отремонтируют памятник преподобному Сергию Радонежскому. Его открыли десять лет назад — 5 августа 2014 года в День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, который сейчас отмечается как День города. Находится он на пересечении улицы Князя Трубецкого и проспекта Славы.