«Боязливая и безумно милая»: необычного зверька заметили в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Недавно на территории базы отдыха «Вместе парк» отдыхающие заметили редкого зверька. Им оказалась перевязка — млекопитающее из семейства куньих, внешне напоминающее хорька. Перевязка питается грызунами и мелкими позвоночными животными, а обитает в основном в сухих степях.
Перевязка занесена в Красную книгу Российской Федерации и в Белгородской области считается видом, численность и распространение которого сокращается.
Мария Щекало, научный сотрудник заповедника «Белогорье», рассказала, что примерно с 2019 года жители стали чаще встречать это животное. По её мнению, это связано с изменениями в кормовой базе, которые привели к увеличению численности животных.
В прошлый раз перевязку заметили в июне 2024 года. Тогда зверёк забрёл в один из сетевых магазинов.