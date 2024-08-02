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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Перевязка

«Боязливая и безумно милая»: необычного зверька заметили в Белгородской области

2 августа 2024, 09:18
Фото: кадр из видео белгородского экоохотнадзора
Перевязка

Краснокнижный зверёк заглянул на базу отдыха в Белгородской области

«Дикую, боязливую, но любознательную и безумно милую» перевязку встретили жители Старого Оскола. Долгое время популяция этого животного в Белгородской области сокращалась, но, видимо, с изменением кормовой базы численность перевязки в регионе стала расти, сообщило издание «Оскол Сity».

Недавно на территории базы отдыха «Вместе парк» отдыхающие заметили редкого зверька. Им оказалась перевязка — млекопитающее из семейства куньих, внешне напоминающее хорька. Перевязка питается грызунами и мелкими позвоночными животными, а обитает в основном в сухих степях.

Перевязка занесена в Красную книгу Российской Федерации и в Белгородской области считается видом, численность и распространение которого сокращается.

Мария Щекало, научный сотрудник заповедника «Белогорье», рассказала, что примерно с 2019 года жители стали чаще встречать это животное. По её мнению, это связано с изменениями в кормовой базе, которые привели к увеличению численности животных.

В прошлый раз перевязку заметили в июне 2024 года. Тогда зверёк забрёл в один из сетевых магазинов.

Перевязка в Старом ОсколеПеревязка в Старом Осколе
Перевязка в Старом ОсколеПеревязка в Старом Осколе
Перевязка в Старом Осколе
Фото: группа «Вместе Парк || Старый Оскол» в ВК
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Животные#База отдыха#Новости Старого Оскола#Красная книга#Перевязка
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