Ботанический сад, набережная и филармония: где ещё в Белгороде можно заключить брак?

Белгородское правительство опубликовало перечень мест для свадебной церемонии

Планируете свадьбу, но не знаете, где её провести? Теперь белгородцы смогут устроить торжественную церемонию в Ботаническом саду, на набережной в парке Победы, в музее и здании филармонии. Власти сообщили, где в Белгородской области можно будет провести свадьбу будущим супругам.