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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Свадьба

Ботанический сад, набережная и филармония: где ещё в Белгороде можно заключить брак?

2 августа 2024, 15:06
Фото: Изображение Midjourney
Свадьба

Белгородское правительство опубликовало перечень мест для свадебной церемонии

Планируете свадьбу, но не знаете, где её провести? Теперь белгородцы смогут устроить торжественную церемонию в Ботаническом саду, на набережной в парке Победы, в музее и здании филармонии. Власти сообщили, где в Белгородской области можно будет провести свадьбу будущим супругам.

Правительство Белгородской области опубликовало список мест, где будущие супруги могут провести торжественную церемонию бракосочетания. Однако стоит учесть, что эти места будут доступны не всегда.

В Белгороде есть несколько подходящих локаций. В Ботаническом саду церемония бракосочетания может состояться с 1 мая по 30 сентября, а на набережной Везёлки — с 1 июня по 1 сентября.

Круглый год можно заключить брак в Белгородском государственном музее народной культуры.

Ещё одним вариантом для проведения свадебного торжества является здание Белгородской филармонии.

Список доступных мест в других муниципалитетах смотрите в галерее ниже.

Места, где можно заключить бракМеста, где можно заключить брак
Места, где можно заключить брак
Фото: Постановление правительства Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгородская филармония#Ботанический сад#Брак#Свадьба#Новости Белгорода#Торжество#Белгород
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