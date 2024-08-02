Ботанический сад, набережная и филармония: где ещё в Белгороде можно заключить брак?

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Правительство Белгородской области опубликовало список мест, где будущие супруги могут провести торжественную церемонию бракосочетания. Однако стоит учесть, что эти места будут доступны не всегда.
В Белгороде есть несколько подходящих локаций. В Ботаническом саду церемония бракосочетания может состояться с 1 мая по 30 сентября, а на набережной Везёлки — с 1 июня по 1 сентября.
Круглый год можно заключить брак в Белгородском государственном музее народной культуры.
Ещё одним вариантом для проведения свадебного торжества является здание Белгородской филармонии.
Список доступных мест в других муниципалитетах смотрите в галерее ниже.