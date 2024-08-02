Белгородские аграрии трижды стали целью беспилотников ВСУ с утра

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
ВСУ атаковали дронами четыре населённых пункта. Три удара пришлось на сельхозпредприятие и технику.
Так, в Ясных Зорях в Белгородском районе FPV-дрон атаковал комбайн. У него повреждён прицеп.
В Бессоновке в том же районе ВСУ ударили беспилотником по сельхозпредприятию. Повреждена кровля в одном из объектов.
Третий беспилотник атаковал спецтехнику сельхозпредприятия в волоконовском селе Коновалово. В машине повреждена кабина и выбиты стёкла.
Четвёртым БПЛА ВСУ атаковали ехавший по дороге автомобиль в Берёзовке Борисовского района. Водитель успел выйти из машины. Автомобиль сильно повреждён.
Тем временем посёлок Октябрьский в Белгородском районе попал под артиллерийский обстрел. В трёх частных домах выбиты окна, посечены три надворные постройки. Кроме того, вспыхнула сухая трава на площади 100 кв. м.
С утра МЧС пять раз объявляло ракетную опасность, причём дважды — на всей территории Белгородской области.