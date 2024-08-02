Белгородские аграрии трижды стали целью беспилотников ВСУ с утра

ВСУ обстреляли один и атаковали дронами четыре белгородских населённых пункта

Под ударом беспилотников ВСУ оказались сельхозпредприятие, комбайн и спецтехника, а также легковой автомобиль на дороге. Под обстрел попали также частные дома в Октябрьском. С утра пять раз объявляли ракетную опасность.