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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

ВСУ обстреляли один и атаковали дронами четыре белгородских населённых пункта

Белгородские аграрии трижды стали целью беспилотников ВСУ с утра

2 августа 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ обстреляли один и атаковали дронами четыре белгородских населённых пункта

Под ударом беспилотников ВСУ оказались сельхозпредприятие, комбайн и спецтехника, а также легковой автомобиль на дороге. Под обстрел попали также частные дома в Октябрьском. С утра пять раз объявляли ракетную опасность.
Сюжет
Обстрел

ВСУ атаковали дронами четыре населённых пункта. Три удара пришлось на сельхозпредприятие и технику.

Так, в Ясных Зорях в Белгородском районе FPV-дрон атаковал комбайн. У него повреждён прицеп.

В Бессоновке в том же районе ВСУ ударили беспилотником по сельхозпредприятию. Повреждена кровля в одном из объектов.

Третий беспилотник атаковал спецтехнику сельхозпредприятия в волоконовском селе Коновалово. В машине повреждена кабина и выбиты стёкла.

Четвёртым БПЛА ВСУ атаковали ехавший по дороге автомобиль в Берёзовке Борисовского района. Водитель успел выйти из машины. Автомобиль сильно повреждён.

Тем временем посёлок Октябрьский в Белгородском районе попал под артиллерийский обстрел. В трёх частных домах выбиты окна, посечены три надворные постройки. Кроме того, вспыхнула сухая трава на площади 100 кв. м.

С утра МЧС пять раз объявляло ракетную опасность, причём дважды — на всей территории Белгородской области.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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